Javier Milei apuntó contra la izquierda por el ataque de Donald Trump: «Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas y en la urnas»

El presidente Javier Milei manifestó su “más enérgico repudio” al intento de magnicidio contra el mandatario estadounidense Donald Trump, ocurrido durante un evento en Washington, y expresó su solidaridad tras el violento episodio.

El hecho tuvo lugar en el marco de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, donde un hombre armado intentó atacar a Trump pero fue reducido por las fuerzas de seguridad antes de concretar el atentado. El sospechoso fue detenido y enfrenta cargos federales, entre ellos intento de asesinato.

El intento de atentado generó una fuerte repercusión a nivel global y fue condenado por numerosos líderes internacionales, quienes coincidieron en rechazar la violencia política y en destacar la importancia de preservar las instituciones democráticas.

El atacante se identificó como Cole Allen y fue imputado por múltiples delitos y podría enfrentar penas severas si es hallado culpable. Las autoridades estadounidenses iniciaron además una revisión de los protocolos de seguridad en eventos presidenciales.

Javier Milei repudió el intento de asesinato a Trump y criticó al partido de izquierda

Tras el episodio, Milei sostuvo que este tipo de hechos reflejan un “auge de la violencia política” y advirtió sobre los riesgos que implica la radicalización del debate público a nivel internacional. El mandatario apuntó contra sectores de izquierda, a los que responsabilizó por generar un clima de hostilidad que, según afirmó, puede derivar en este tipo de ataques contra líderes políticos.

«Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, especialmente de la izquierda de todo del mundo libre que debe ser detenida en sus inicios. Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas y en la urnas y recurren a la violencia para hacer sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigadas con todo el peso de la ley” expresó el presidente.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en el marco de una exposición pública, donde además reafirmó su alineamiento ideológico con Trump y su defensa de los valores que ambos comparten en el plano político y económico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump fue resguardado por el cuerpo de seguridad durante el tiroteo (Foto: gentileza)

El repudio de Javier Milei a la izquierda y su crítica al mandato de Cristina Fernández de Kirchner

El episodio volvió a poner en el centro del debate la creciente polarización política en Estados Unidos, en un contexto donde se registran reiterados hechos de violencia vinculados a disputas ideológicas. Ante este intento de magnicidio ante Trump, las críticas se centraron en el partido opositor.

Javier Milei remarcó que ese tipo de posicionamientos políticos no solo afectan el debate democrático, sino que también pueden derivar en situaciones de violencia, como la ocurrida en Estados Unidos, al instalar un clima de hostilidad constante.

El presidente también se refirió a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en el marco de sus declaraciones posteriores al intento de asesinato contra Donald Trump, y la vinculó con lo que considera un clima de confrontación política.

“La presidiaria dio jubilaciones sin aportes” mencionó Javier Milei. También fue contundente al afirmar que «No saben sumar dos más dos ni con un abaco, el mejor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner dejó mas inflación de la que recibió. Y Cristina Kirchner hizo lo mismo. Y muchísima más inflación dejó Alberto Fernández”

Bajo esta crítica, el jefe de Estado cuestionó con dureza a la dirigente del kirchnerismo y sostuvo que sus discursos contribuyen a profundizar la división social, al tiempo que aseguró a su partido político como sin precedentes en el país: “Somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no la izquierda” sentenció.