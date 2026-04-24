Causa Vialidad: la Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y los de Lázaro Báez

En un fallo inesperado e histórico, la Sala IV de Casación Federal lanzó una sentencia que ordena ejecutar los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner; y también los de Lázaro Báez.

Ratificaron la ejecución de bienes a los condenados por la causa Vialidad

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratificaron la recuperación efectiva de activos por corrupción. También consolidaron un criterio clave y es que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados por más que hayan sido transferidos a terceros o heredados.

Las defensas de los condenados se opusieron a que se realicen las subastas en el caso tras indicar que los bienes indicados por los fiscales no fueron incorporados al patrimonio en la época de los hechos sentenciados. A su vez Florencia y Máximo Kirchner objetaron que sus propiedades vayan a remate porque aludieron que son ajenos a la causa Vialidad y, además reiteraron que ellos no fueron condenados. Según la información brindada, los hijos de la exmandataria pidieron conservar 19 bienes.

Por su parte el Ministerio Público Fiscal solicitó rematar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner porque cuando todo ocurrió, los bienes integraban el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, pese a que luego estos fueron cedidos a sus hijos.

En aquel entonces, los desacuerdos de los condenados fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal 2, pero Cristina Kirchner apeló y terminó llegando a la Cámara Federal de Casación.

Fue así que se llegó al reciente fallo en el que el presidente de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito. Tras esto resaltó que la recuperación de activos expresa de manera clara que quienes se beneficiaron de la maniobra ilícita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas económicas obtenidas.

En cuanto al reclamo de los hijos de Cristina Kirchner, el magistrado reiteró que «el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria».

Causa Vialidad: el decomiso que se ordenó

Según se informó, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso y remate de bienes de los condenados en la causa Vialidad hasta cubrir la suma actualizada de $684.990.350.139,86.

De acuerdo a esto se detalló que las propiedades atribuidas a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez suman 141 inmuebles, incluido el departamento ubicado en San José 1111, donde la expresidenta está cumpliendo con su prisión domiciliaria.

También contabilizaron 46 vehículos, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y otros $53.280,24.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que se ejecute el decomiso de las personas condenadas debido a que «todavía no han depositado ni un solo peso», pese a que el plazo venció.

En el dictamen expresaron que «la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley».

con información de Infobae