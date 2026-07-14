La Justicia habilitó el cierre de Volver al Trabajo: desde agosto dejarán de cobrar más de 900 mil beneficiarios

La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que mantenía vigente el programa Volver al Trabajo y habilitó al Gobierno nacional a avanzar con su cierre definitivo desde agosto. De esta manera, más de 900 mil beneficiarios dejarán de percibir la prestación mensual de 78 mil pesos y serán incorporados a un nuevo esquema de capacitación laboral.

La decisión fue adoptada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes dejaron sin efecto la resolución del Juzgado Federal de Campana que había ordenado sostener los pagos hasta la implementación de una política alternativa. Según informó Infobae, el fallo consideró que esa medida implicaba «un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes».

El Gobierno avanzará con un nuevo sistema de capacitación laboral

La demanda había sido impulsada por beneficiarios del programa, representados por Andrea Liliana Ledesma, quienes solicitaron que el Estado mantuviera las prestaciones económicas o garantizara un mecanismo equivalente hasta implementar una política que asegurara el mismo nivel de protección social y de inclusión laboral.

En primera instancia, el juez había considerado que el cese del programa podía provocar un daño irreparable para personas en situación de vulnerabilidad y sostuvo que la continuidad debía mantenerse hasta contar con una política sustitutiva efectiva y comprobable.

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

Tras la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano, la Cámara concluyó que el Ejecutivo tiene facultades para crear, modificar o finalizar programas sociales y que los beneficiarios no poseen un derecho adquirido a la continuidad del plan, cuya vigencia estaba prevista por dos años. Además, sostuvo que no se acreditaban los requisitos legales necesarios para mantener la cautelar.

El fallo también señaló que ya existe un programa alternativo diseñado por el Gobierno y remarcó que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría la administración de recursos públicos e interferiría en la definición de las políticas oficiales.

El nuevo esquema, elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, prevé que los recursos se destinen a empresas, centros de formación y organizaciones encargadas de brindar talleres de capacitación, en lugar de realizar transferencias monetarias directas a los beneficiarios.

Tras conocerse la resolución, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) expresó su rechazo y afirmó: «La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario». Desde la Casa Rosada, en tanto, sostuvieron que los fondos liberados serán destinados a ampliar la doble jornada escolar en escuelas de zonas vulnerables.