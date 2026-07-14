«Fuera de contexto»: el vocero Adrián Ravier justificó los elogios de Javier Milei a Margaret Thatcher

El Gobierno nacional ensayó una fuerte defensa discursiva para contener el impacto político de las recurrentes declaraciones presidenciales sobre el Reino Unido. En su habitual conferencia de prensa de los martes en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el presidente Javier Milei fue «sacado de contexto» en sus elogios a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher y buscó circunscribir la afinidad del mandatario estrictamente a la agenda macroeconómica.

La aclaración oficial intenta desactivar un foco de conflicto sensible para la opinión pública y la diplomacia nacional, en momentos donde la Casa Rosada busca blindar su frente político para avanzar con leyes clave en el Congreso. «Lo que él valora en Margaret Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja en la inflación y alguna parte de su ideología económica», justificó el vocero ante los periodistas acreditados.

La diplomacia por Malvinas y la agenda del Canciller

Frente a las críticas de la oposición por la postura presidencial respecto a la figura que lideró el Reino Unido durante el conflicto bélico de 1982, el portavoz oficial buscó marcar una línea divisoria entre la valoración técnica de las reformas británicas de los años 80 y el reclamo soberano sobre el archipiélago austral.

Para calmar las aguas y sostener el plano institucional, Ravier remarcó que la postura económica «no invalida el hecho de que el presidente Milei esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días».

Además, señaló de forma directa al canciller, Pablo Quirno, como el encargado de manifestar el reclamo de soberanía de manera constante en los foros internacionales.

La reforma del BCRA sigue en el laboratorio de Bausili

En el plano estrictamente legislativo, la Casa Rosada optó por la cautela y evitó fijar plazos rigurosos para uno de sus proyectos más ambiciosos. Al ser consultado sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), Ravier admitió que el texto final aún se encuentra bajo análisis técnico.

La iniciativa, considerada clave por el Ejecutivo para consolidar el esquema monetario, está bajo el diseño exclusivo del presidente de la entidad, Santiago Bausili. El portavoz presidencial confirmó que «no hay fecha» para el envío del proyecto al Congreso de la Nación, y que el oficialismo todavía no definió si la mesa de entrada de la reforma será la Cámara de Diputados o el Senado.

Otro de los puntos de la rueda de prensa que encendió alarmas en los sectores estatales fue el alcance de la propuesta oficial de implementar un «shutdown» (cierre temporal de la administración pública) en caso de desacuerdos presupuestarios extremos. El vocero reconoció abiertamente que la aplicación de esta herramienta genera incertidumbre en el sistema político local.

Para llevar tranquilidad, Ravier definió los alcances de esta medida importada del derecho administrativo norteamericano: “Sé que genera dudas, porque es un concepto que importamos, pero no interrumpe los servicios esenciales. Durante esa medida se mantienen los servicios esenciales y solo se cierra el resto de las actividades”.