Imputaron a cinco policías de Bariloche acusados de golpear a un detenido y provocarle una fractura

La investigación se centra en hechos ocurridos dentro de la Comisaría 28 tras un procedimiento realizado en el Alto de Bariloche.

Un hombre que había ingresado como detenido a la comisaría 28 luego de un incidente callejero recibió una dura golpiza de la que participaron varios policías y que le produjo una fractura de maxilar, según los hechos expuestos por la fiscalía en la audiencia de formulación de cargos, que fue convalidada por el juez de Garantías César Lanfranchi.

La agresión sucedió el pasado 12 de enero y todo comenzó con una discusión y una pelea ocurrida en Pasaje Gutiérrez y La Paz, donde un vehículo atropelló a la mascota de la persona que luego terminó detenida y denunció a los policías. Según la abogada defensora de los uniformados, se produjo “un tumulto importante” en esa esquina del Alto, y hay testimonios de que el denunciante se trenzó a golpes con un policía. Cuestionó que nada de esto conste en el relato del fiscal.

La imputación le atribuye al oficial de servicio Cristian Piutrillán y a los agentes Hugo Mansilla y Gabriel Huentú “haber ejercido violencia física ilegítima” sobre Maximiliano Franco, quien recibió una lluvia de patadas y golpes de puño mientras estaba esposado, sin posibilidad de defensa. El castigo, según el fiscal Guillermo Lista, se produjo en una dependencia de la comisaría “sin cobertura de cámaras de seguridad”. Entre otras consecuencias, el denunciante sufrió fractura de maxilar.

El fiscal también acusó al chofer del patrullero Roberto Lauraña y a la oficial de guardia Jimena Huinchaqueo por “haber omitidio deliberadamente impedir las agresiones, pese a estar en posición jurídica de garantes” de la integridad física del detenido.

Lista también dijo que los policías sumaron a los golpes expresiones “intimidatorias y denigrantes”, como “te gusta pegarle a la policía”. Dijo que los vejámenes ocurrieron antes de la revisión médica obligatoria y que Piutrillán también era responsable de “omitir el traslado inmediato” de la víctima a un centro de salud, y que “prolongó su padecimiento físico” al retenerlo en la comisaría más de dos horas “pese a la indicación de derivación médica urgente”.

Según el representante del ministerio público fiscal, el policía “dejó constancia en el parte diario que (el detenido) presentaba lesiones al ingreso, lo que no se corresponde con la secuencia fáctica”.

Acusó a Piutrillán, Mansilla y Huentú de apremios ilegales y vejaciones agravadas en condición de coautores, y para Huinchaqueo y Lauraña estableció la figura delictiva de “omisión impropia”. Dijo contar entre otras evidencias con la denuncia penal de Franco, acta de inspección, fotografías del lugar y del móvil involucrado, entrevista de testigos, una pericia del cuerpo de investigación forense y un video sobre la pelea que se suscitó en la calle.

Violencia institucional

El querellante Pablo Callelo adhirió a lo planteado por el fiscal y subrayó que su representado fue “víctima de violencia institucional dentro de una dependencia policial”, cuando lo golpearon estando esposado por policías que lo agraviaron “en su integridad física y dignidad”.

La defensora particular María Rodrigo no objetó la formulación de cargos pero dijo que “los hechos no sucedieron como están redactados en la acusación” y anticipó que piensa exponer “una teoría del caso totalmente diferente”. Habló de un “tumulto complicado” en la calle cuando el vehículo atropelló a la mascota y dijo que hubo muchos policías de varias unidades que acudieron al lugar. Rodrigo dijo que la fiscalía “toma una porción de los hechos” y los cinco empleados policiales llevados a juicio fueron “prácticamente elegidos al azar”.

El policía Huentú fue el único en declarar durante la audiencia. Dijo que la situación dentro de la comisaría es compleja, porque alojan a detenidos que llevan varios meses y que evitan llevar a los ingresados al calabozo antes de asegurarse de que no haya conflictos. Negó haber golpeado a Franco. “Ingreso con lesiones y se notificó”, dijo en su descargo.

El fiscal obtuvo el aval del juez a su acusación preliminar y al plazo de investigación hasta el 22 de octubre. Pidió también como medida cautelar la prohibición de acercamiento y contacto de los acusados con la víctima y su cónyuge.