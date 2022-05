La multisectorial en contra de la instalación de una base Yanqui se movilizó en Neuquén

La multisectorial en contra de la instalación de una base de Estados Unidos en la autovía norte de Neuquén capital marchó esta mañana en una caravana por la ciudad que terminó en el edificio que se construye a la vera de la nueva ruta 22.

“En lo legal, el gobierno respondió en la justicia que no hay acuerdo con Estados Unidos donde se establezcan condiciones y contraprestaciones. Veremos qué dice a eso la Cámara”, dijo la abogada Nerea Monte, de la APDH Neuquén, integrante de la multisectorial NO a la Base Yanqui.

La multisectorial planteó un amparo en la justicia de Neuquén para acceder a la información pública sobre la construcción del Comando Sur de Estados en la ciudad.

En las declaraciones y comunicados oficiales de gobierno se presentó como una donación de 2 millones de dólares con destino a una oficina operativa de defensa civil, con cercanías al aeropuerto, la ruta petrolera y hasta posibilidades de ampliación con un helipuerto.

La construcción se erige en Neuquén, pero sin expediente. Sólo las declaraciones que comenzaron con un tuit del entonces asesor de la Gobernación, Leonel Dacharry y continuaron luego con explicaciones periodísticas del titular de defensa civil de la provincia, Martín Giusti.

La información que la provincia entregó a la Justicia obligada por el requerimiento de acceso a la información, fue escueta. Tan escasa fue, que cuando la titular del juzgado solicitó el acuerdo inicial que dio origen a la construcción en terrenos provinciales, la fiscalía de Estado apeló ante la Cámara por considerar que la jueza se había excedido en el pedido.

“Hay una situación no común e irregular en la construcción. Está construyéndola el Comando Sur de Estados Unidos a través de una subconstratista de la constructora de Honduras a la que se le adjudicó la obra. Giusti en el expediente dijo que por la información telefónica que le dieron en la embajada de Estados Unidos, la firma tenía sede en Honduras y estaba subsontratando en Neuquén”, explicó la abogada.

Las organizaciones que integran la multisectorial insisten en que la versión no es creíble, afirman que el Comando Sur está construyendo una base Yanqui en el camino a Vaca Muerta y no se resignan ante las excusas oficiales de que la provincia no tiene injerencia en ese edificio que ya tiene sus bases cementadas en la meseta neuquina.

“Es un edificio público supuestamente destinado a Defensa Civil, en territorio neuquino, y la provincia no tiene injerencia?, eso sólo hace aumentar las suspicacias. No puede una administración aceptar un donación de 2 millones de un Estado extranjero sin algún escrito entre las partes. Eso hace a la transparencia de los actos de gobierno. Nos entretienen con unas cartas que envió el gobernador, pero nada más”, aseguró Monte.

La caravana salió de las inmediaciones de la Universidad Nacional del Comahue, recorrió la nueva autovía norte y finalizó el ruidoso recorrido en la nueva ruta 22, donde las organizaciones mapuche –que son vecinas de la construcción oficial sin cartelería- los esperaron.

Monte indicó que la visita de la comandante del Comando Sur en la Argentina “nos confirmó nuestra convicción de que es el brazo armado de Estados Unidos en la región; habló de la instalación china en Neuquén y aconsejó lo que el país puede acordar o no con sus supuestos enemigos y hay una exactamente igual en Mendoza, que es operada por la Unión Europea de la cual no dicen nada; es decir, es una injerencia en la soberanía de otro país porque es el Comando Sur, que ingenuamente aquí le tenemos que creer que tienen un donación de 2 millones de pesos de la cual no quieren ni mostrar el expediente. Para nosotros es una base militar Yanqui”, cuestionó.