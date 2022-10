La Ponderosa: quiénes ocupan y por qué el salón del fallecido dirigente de la Fruta, Rubén López

¿Qué pasará con el salón La Ponderosa, de Fernández Oro, desde donde el fallecido dirigente del Sindicato de la Fruta, Rubén López, construyó buena parte de su poder? Esa parece ser la pregunta de muchos de los protagonistas de una trama judicial que cada vez tiene más actores.

Tras el juicio por lavado de activos -conocido como Barones de la Fruta- donde seis personas fueron condenadas, entre ellas una expareja y una hija del hombre fuerte del gremio, el exclusivo local ubicado a la vera de la Ruta 22 ya tienen dos sectores de «ocupantes» bien definidos.

Por un lado se instaló un escuadrón de Gendarmería Nacional a partir de la resolución del Juez Federal Hugo Greca que terminó por otorgar la propiedad a partir del decomiso anticipado que se efectuó tras la muerte del dirigente sindical. En el plano legal, la medida no tuvo ninguna objeción y contó con el aval de los distintos estamentos judiciales.

Pero en el mismo predio, también hay otras «ocupas». Se trata de Ángela Mariana Villar -la última pareja de Lopez, y sus dos hijas de 14 y 18 años, quienes reclaman la propiedad al entender que son legítimas herederas de ese predio de nueve hectáreas.

Los motivos

Fue el abogado Juan Luis Vincenty quien brindó detalles de los motivos que tiene las mujeres para reclamar el inmueble. Y aclaró que la medida adoptada por el juzgado de Roca que cedió el predio a Gendarmería no debe ser tenida en cuenta por lo que ya presentó un recurso de queja para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que defina el litigio. Paralelamente el fiscal Matías Zanona ya empezó a tramitar el desalojo del predio por parte de las tres mujeres.

Lo medular del argumento del abogado pasa por la resolución de Greca. Y aclaró que la ley que le otorgó poder para incautar los bienes producto del lavado de activos fue reformada en el año 2011, varios años después de que Lopez compró el predio.

«Esta ley es más gravosa y más dura con las personas involucradas en este tipo de conductas como es el lavado de activos. Previo a esa reforma el castigo por ese delito sólo recaía en terceros y no en la persona involucrada directamente», dijo Vincenty.

Planteó que sus clientas se vieron afectadas por una ley que pretende ser retroactiva lo que supone -a su entender- un grave efecto para los herederos. «El punto central es que la ley fue reformada en 2011 y la chacra había sido comprada mucho antes por López por lo tanto la ley no resulta aplicable. Esa figura que le da al decomiso no se puede aplicar en este caso», sostuvo el abogado al referirse a la Ley 26683. Y agregó que una ley que es más gravosa para las personas involucradas no se puede aplicar hacia atrás.

En derecho penal esa medida lesiona garantías constitucionales» Juan Luis Vincenty, abogado de la última esposa y de dos hijas de Rubén López.

Pero el reclamo del abogado no sólo se quedó en el plano judicial sino que también presentó una denuncia por usurpación en contra de las autoridades de Gendarmería Nacional que se instalaron en el lugar. «Actualmente mis clientas viven en un espacio reducido ya que Gendarmería cerró ventanas y puertas del salón principal», dijo el letrado quien también avanzó en un proceso en el plano contencioso administrativo.

El tironeo gremial

Otros de los que pretenden llegar a ser propietarios del predio son los dirigentes del Sindicato y de la Obra Social de la Fruta. Entienden que ese inmueble se compró y reacondicionó con ingresos que salieron de forma ilegal de las arcas de la institución. Y por eso ahora presentaron ante el Juez Federal Alejandro Silva (intervino en el juicio por lavado de activos) un escrito donde piden que La Ponderosa sea cedido como patrimonio al gremio.