La pregunta al acusado de la masacre de pingüinos en Punta Tombo: «¿Qué hiciste?»

El empresario ganadero Ricardo La Regina negó haber provocado una masacre en la colonia de pingüinos de Punta Tombo y Punta Clara, en el 2021, dijo que realizó un tajamar en agosto en un sector donde no están los nidos, y criticó fuertemente al estado de Chubut por no darle soluciones. «Mi interés es hacer cosas, proveer servicios, dar turismo», expresó.

La Regina habló en la última audiencia del histórico juicio oral que se realiza en Rawson por daño ambiental y maltrato ambiental. El lunes próximo serán los alegatos y luego se conocerá el fallo del tribunal.

El empresario de 37 años es dueño de la estancia La Perla, de 8.900 hectáreas, dentro de las cuales están Punta Tombo y Punta Clara; son alrededor de 500 hectáreas donadas a la provincia en la década del 70 por su abuelo. Es un área protegida donde se asienta la mayor colonia de pingüinos Magallanes de Sudamérica.

En una extensa declaración que brindó ayer, La Regina habló de sus penurias económicas. Dijo que por los depredadores naturales -zorros, gatos monteses, pumas- la cría de ovejas le generó pérdidas, por lo que se volcó al ganado bovino. «Fue lo único que me funcionó», dijo.

Problemas con los alambrados

Instaló alambrados, pero los encontraba siempre cortados, » huellas de motos» y los animales escapaban. Lo denunció a la policía sin obtener respuesta porque «no tienen móviles, los tenía que traer yo al campo».

Señaló que se le ocurrió la idea de hacer un tajamar, como una barrera natural para que las vacas no se le escapen aunque le corten el alambrado.

«Me dije: no voy a seguir perdiendo vacas. Me di cuenta que la solución dependía de mí. El Estado no hace nada. Yo tengo que generar los medios de vida para mantener a mi familia». Entonces compró la retroexcavadora.

Esa obra es la del escándalo. Según la acusación, arrasó con parte de la pingüinera y causó la muerte de un número indeterminado de crías y ejemplares adultos, algo que La Regina niega.

«¿Qué hiciste?

El abogado Eduardo Hualpa, que representa a los querellantes particulares en la causa -la Asociación de Abogados Argentina, Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural- tuvo un diálogo singular con La Regina:

-¿Vos, qué hiciste?

-Ejercí mi derecho a trabajar. Protegí a mi familia. Yo tengo que generar un medio de vida para mantener a mi familia sana y segura. Yo traté de hacer otras cosas. La única que funcionó es la ganadería bovina. El tajamar funcionó. Está bien, no les gustó, pero funcionó.

El lunes serán los alegatos de la fiscal Florencia Gómez, el representante del fiscal de Estado, Martín Castro, el querellante Eduardo Hualpa (tendrán 40 minutos cada uno) y el defensor particular Federico Ruffa (dispondrá de una hora).

El fallo lo dictará el Tribunal integrado por María Laura Martini, Carlos Richeri y Eve Ponce.