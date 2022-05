«La quería solo para él», uno de los argumentos de la fiscalía en el cierre del juicio por instigación al suicidio

¿Fue la extrema violencia y manipulación que se supone que ejerció Bruno Martín lo que llevó a Maira Castillo al suicidio? La joven tomó la trágica decisión el 17 de julio de 2020 en la vivienda que compartía con el imputado en Cinco Saltos. Fue luego de soportar varios meses la «extrema violencia» de parte del joven. Así lo definió la parte acusadora tanto al inicio como al cierre del debate oral y público.



El tribunal deberá responder a esa pregunta a sabiendas que implica definir si hubo dolo en esa conducta, es decir intención de llevarla a la muerte. Durante el juicio varios testigos indicaron que Marín ejerció violencia contra Maira en todas sus formas. Incluso lo dijo él en su declaración. «Si llegamos a este punto» reconoció. Se escudó en que el consumo de cocaína junto a la víctima era el disparador de los hechos violentos.

Es la primera vez en Río Negro que una causa por instigación al suicidio en contexto de violencia de género llega a juicio. El tribunal está compuesto por los jueces Julio Sueldo y Guillermo Merlo y la jueza Rita Lucia.



En su discurso también reconoció que era celoso y que la quería solo para él. Fue uno de los argumentos centrales que utilizó el fiscal del caso Martín Pezzetta para los alegatos de cierre que se desarrollaron hoy en el juicio. «La quería solo para él nos dijo», vociferó Pezzetta ante una sala con familiares de la víctima y del imputado.



Otro eje central del acusador fue el testimonio de una expareja de Marín en contó el padecimiento que atravesó en la relación. Fue muy similar al de Maira. Un constante control, un embarazo, golpes, violencia extrema y dominación.



Algo que se repitió en las conductas y que Pezzetta lo acentuó fue el distanciamiento que ambas tomaron de su entorno. «Marín le impedía el contacto con su familia, con sus amigas, le controlaba el teléfono. Ese día se completó con la rotura del celular. Dejándola sola. No nos quedan dudas que el único responsable de que Maira no esté es Marín», dijo Pezzetta.



Maira Castillo transitó un embarazo durante la relación de pareja, pero lo perdió. La parte acusadora también responsabilizó a Marín por los continuos golpes que le efectuaba en la zona del vientre, entre otros lugares.



«La maltrató y evitó la contención familiar y del Estado. Lo hizo en todas sus formas; física, sexual, psicológica y económica. Era consciente de esa situación. Sabía el estado de vulnerabilidad en el que estaba Maira. Generó una situación de peligro que causó que Maira se suicidara», dijo el responsable del Ministerio Público Fiscal.



El querellante Joaquin Hertzriken Velasco adhirió al alegato de Pezzetta, pero aportó una importante base teórica sobre la normativa de la instigación al suicidio. «A diferencia del suicido más clásico de la figura

, esta figura hay que configurarla con los tratados internacionales de Derechos Humanos (…) Nosotros diremos que Marín persuadió a Maira de que su única alternativa al círculo de violencia que tenía sometida era el suicidio».



El defensor Rafael Cuchinelli elaboró su teoría basándose en la falta de objetividad de la fiscalía, agregó que no pudieron probar la acusación. «Me asombra la falta de objetividad que tiene la fiscalía al momento de decir lo que se probó y lo que no. Los hechos descritos en este debate no se condicen con la acusación».