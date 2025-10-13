Pidieron más de 6 años de prisión para un condenado que privó de libertad a su expareja y a su hija en Regina

Un tribunal colegiado de la Justicia de Río Negro declaró culpable a Aquiles Fabián Polleschner, de 29 años, por una serie de delitos cometidos en noviembre de 2023 contra su expareja, su hija menor y un efectivo policial. La sentencia definitiva se conocerá el próximo viernes 17 de octubre, cuando el Tribunal lea la pena que deberá cumplir. Cuáles fueron las solicitudes de las partes en la cesura.

Un patrón de violencia que terminó en condena

Según el Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron en noviembre de 2023, en un contexto de violencia de género que se había extendido durante meses.

La psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) relató que la mujer continúa afectada psicológicamente por las situaciones de control y violencia ejercidas por el imputado. “No ha podido romper con la sensación de vigilancia permanente”, explicó la profesional durante su testimonio en la segunda etapa del juicio.

El pedido de pena y los argumentos de la fiscalía

La fiscal del caso argumentó que todos los hechos fueron cometidos delante de la hija menor del acusado y de la víctima, y que las secuelas psicológicas en ambas son profundas. “Las consecuencias de la violencia de género perduran. El impacto sobre la mujer y su hija no puede medirse solo en el momento del ataque, sino también en el tiempo”, sostuvo.

Además, remarcó que el acusado violó reiteradamente las medidas cautelares impuestas y que su comportamiento durante el proceso “no fue el correcto”. Por esa razón, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la condena sea de seis años y seis meses de prisión efectiva.

La defensa pidió una pena menor

Por su parte, el defensor penal público planteó que su representado atraviesa una situación familiar compleja. «Escuchamos la declaración de la madre de mi asistido, que expresó que han sufrido vulnerabilidades como familia, además las consecuencias respecto de los hijos del imputado ya que hace más de un año que está preso, sin embargo durante este período mi asistido no molestó a la víctima», señaló.

El abogado pidió al tribunal que la pena sea de tres años en suspenso, bajo el argumento de que durante el tiempo de detención preventiva su defendido no volvió a tener contacto con la víctima. “Solicitamos una pena condicional. No hubo nuevos episodios ni intentos de comunicación con la mujer”, sostuvo.

Cuatro hechos y una condena

El Tribunal declaró al imputado responsable penal de cuatro delitos cometidos en distintos momentos, todos ellos vinculados con la violencia de género y el incumplimiento de la ley.

Hecho 1: Lesiones leves calificadas por el vínculo y por haber sido cometidas mediando violencia de género, además de amenazas con armas.

Hecho 2: Violación de domicilio, amenazas coactivas con armas y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su pareja.

Hecho 3: Atentado contra la autoridad agravado por el uso de arma y lesiones leves a un miembro de las fuerzas de seguridad.

Hecho 4: Desobediencia a una orden judicial.

Todos estos delitos están contemplados en los artículos 45, 89, 90, 150, 142, 237 y 239 del Código Penal Argentino.

La sentencia se conocerá el viernes

El tribunal dará a conocer la sentencia definitiva el viernes 17 de octubre. Hasta entonces, el acusado continuará detenido.