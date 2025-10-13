Doble femicidio en Córdoba: encontraron un cuerpo y buscan saber si es el chofer desaparecido

En medio de la intensa búsqueda de Martín Sebastián Palacio (49), el chofer desaparecido tras trasladar al presunto femicida Pablo Laurta, las autoridades de Entre Ríos confirmaron este lunes el hallazgo de un cuerpo en la zona de Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia.

El hallazgo fue comunicado por fuentes oficiales y movilizó a efectivos policiales y judiciales, entre ellos el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, quien se trasladó al lugar junto con equipos forenses y de criminalística. Aunque aún no se confirmó la identidad del cuerpo, los investigadores analizan si se trata del remisero que era buscado desde el 7 de octubre.

Palacio había sido contratado por Laurta, ciudadano uruguayo y presunto autor del doble femicidio de Luna Giardina (24) y su madre Mariel Zamudio (50), para realizar un viaje desde Concordia hacia Córdoba. Desde ese momento, el conductor no volvió a tener contacto con su familia y su paradero se convirtió en un misterio.

En paralelo a las tareas en Yeruá, la Policía de Entre Ríos confirmó el hallazgo de la billetera de Palacio en la habitación del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta se había alojado junto a su hijo de cinco años tras huir de Córdoba. En ese mismo lugar fue detenido el domingo pasado, luego de varios días prófugo.

Durante la jornada de este lunes, personal de Policía Científica realizó pericias en el cuarto donde fue capturado el acusado. Los investigadores levantaron huellas, rastros biológicos y analizaron diversos dispositivos electrónicos, además de un cuaderno con anotaciones que podría aportar datos sobre los movimientos del chofer desaparecido.

Mientras tanto, los rastrillajes continuaban en distintos puntos de Entre Ríos, especialmente entre Concordia, Federal y San Salvador, con el apoyo de drones, perros rastreadores y personal especializado. Las autoridades buscan más indicios que permitan reconstruir el trayecto de Laurta y Palacio antes de que se perdiera todo rastro del vehículo.

El Toyota Corolla blanco en el que viajaban ambos había sido hallado totalmente incendiado en Córdoba la semana pasada, un elemento que reforzó las sospechas de que el conductor podría haber sido víctima del mismo acusado.

Por el momento, los peritos trabajan en la identificación del cuerpo encontrado en Yeruá, mientras el fiscal Gerardo Reyes, a cargo de la causa del doble femicidio, coordina las actuaciones junto a las fuerzas entrerrianas. El resultado de las pericias forenses será clave para determinar si el hallazgo está vinculado al caso que conmociona a Córdoba y Entre Ríos.