Encuentran en un pozo ciego el cuerpo de una joven desaparecida en El Chaco: hay varios detenidos

La Policía del Chaco confirmó este lunes el hallazgo del cuerpo de Gabriela Araci Barrios, la joven que estaba desaparecida desde la madrugada del domingo en la localidad de Avia Terai. Sus restos fueron encontrados en el pozo ciego de la vivienda de Jesús Salvatierra, principal sospechoso del crimen.

El operativo se desarrolló durante la tarde en el barrio Sur, donde trabajaron efectivos policiales y peritos del Poder Judicial. Según informaron fuentes oficiales, la carátula de la causa es por el momento “posible homicidio”, aunque no se descarta que sea recalificada como femicidio en las próximas horas.

Hasta el momento, cinco personas fueron detenidas, entre ellas cuatro hombres y una mujer. Además de Salvatierra, señalado como el principal sospechoso, permanecen bajo investigación Erick Adrián Romero (35), Daniel Alberto Urbieta (39), Santiago Tomán Urbieta Ramírez y Mónica Nohemí Monzón (31), quienes habrían estado con la víctima en sus últimas horas de vida. Todos prestaron declaración testimonial ante la Fiscalía.

Durante los rastrillajes, los investigadores encontraron una moto Corven Energy calcinada dentro de una vivienda abandonada del mismo barrio. Los peritos sospechan que se trata del vehículo que utilizaba Gabriela para desplazarse. En el lugar también se hallaron dos medias oscuras de distintos pares, que fueron enviadas al Departamento de Criminalística para su análisis.

La joven había salido de su casa en el barrio 108 Viviendas cerca de la 1 de la madrugada del domingo.

La desaparición de Gabriela fue denunciada por su madre, Natalia Barrios, quien informó que su hija había salido de su casa del barrio 108 Viviendas alrededor de la 1 de la madrugada del domingo, vestida con un short de jean bicolor, remera negra, buzo gris con capucha y zapatillas negras. Tras la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda de personas con drones, perros rastreadores, buzos, infantería, bomberos y caballería en las zonas rurales y baldíos de la región.

El lugar del hallazgo fue trabajado por agentes de la División Criminalística de Sáenz Peña, que realizaron levantamientos de muestras y relevamiento de huellas. Los peritos también analizan si el incendio de la moto fue un intento de borrar evidencias del crimen.

La investigación está a cargo del fiscal Marcelo Soto, con intervención de las divisiones de Criminalística, Infantería e Investigaciones Complejas de Sáenz Peña. Por estas horas, el equipo judicial continúa reuniendo pruebas y no descarta ninguna hipótesis sobre la muerte de Gabriela Araci Barrios, un caso que conmocionó a toda la provincia del Chaco.