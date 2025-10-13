Realizaron la segunda gran quema de droga secuestrada en la provincia del Neuquén

Más de 30 kilos de droga, valuados en 500 millones de pesos, fueron incinerados este lunes en el cementerio central de la ciudad de Neuquén. El acto estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, el fiscal general José Gerez, el intendente Mariano Gaido, el ministro de Seguridad Matías Nicolini, junto al jefe de la Policía Tomás Díaz Pérez y al comisario mayor Nelson Peralta que dirige el departamento Antinarcóticos. La quema constituyó la segunda de gran volumen desde que la provincia asumió la competencia para investigar delitos vinculados al microtráfico.

Durante la ceremonia, Gerez destacó los avances logrados en los últimos meses en la lucha contra el narcotráfico local. “La provincia de Neuquén ha generado resultados excepcionales que la colocan a la vanguardia de la lucha contra el microtráfico”, expresó el fiscal general, subrayando la efectividad del nuevo esquema de competencia provincial en materia de investigación y persecución penal.

Por su parte, el gobernador Rolando Figueroa remarcó la implementación de una “política integral” que articula el trabajo entre los distintos niveles del Estado y la sociedad civil. “Esta es una política que involucra a los legisladores provinciales, a los intendentes, al Poder Ejecutivo, a la Policía, a la Justicia y a todos los actores sociales comprometidos en esta lucha”, aseguró.

El operativo de destrucción incluyó la incineración de 12 kilos de cocaína y 20 kilos junto con 200 plantas de cannabis sativa, secuestrados en el marco de diversas investigaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial durante los últimos meses. Según los valores actuales de mercado, el total del material eliminado supera los 500 millones de pesos.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que los resultados alcanzados reflejan un impacto directo en la disminución de la actividad delictiva. “Se ha desactivado a distintas organizaciones criminales, lo que repercute en una baja de los delitos en general, porque estas bandas también cometen otros tipos de delitos”, señaló.

Asimismo, Nicolini subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el MPF, la Policía provincial y los municipios. “Estamos avanzando de manera firme en una política integral, coordinada y sostenida en el tiempo”, afirmó.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, valoró la coordinación institucional y el compromiso asumido por las autoridades provinciales. “Es una decisión seria y responsable del gobernador, del fiscal general y de la Policía provincial. Lo que sucede en Neuquén es un ejemplo a nivel país”, sostuvo.

La primera quema fue en mayo

Esta incineración es la segunda de gran volumen realizada en lo que va del año bajo la nueva ley contra el microtráfico. La primera se llevó a cabo el pasado 20 de mayo, también en el cementerio central de la capital, donde se quemaron 160 plantas de marihuana, 4 kilos de cannabis procesada y 1 kilo de clorhidrato de cocaína.

En esa oportunidad, el ministro Nicolini había resaltado ante la prensa el alcance del operativo y la importancia de la nueva competencia provincial. “Fue un paso histórico para el sistema de justicia neuquino y un compromiso firme con la seguridad ciudadana”, había expresado.

La transferencia de la competencia en materia de microtráfico se concretó el 28 de febrero con la entrada en vigencia de la Ley 3488, que permitió a la justicia provincial investigar y juzgar delitos vinculados a la comercialización minorista de estupefacientes.

Desde entonces, las autoridades informaron que los resultados han sido “contundentes”, con un aumento en la cantidad de procedimientos, decomisos y causas judiciales vinculadas al narcomenudeo. Con esta segunda quema de droga en menos de seis meses, Neuquén consolida su política de Estado contra el tráfico ilegal de sustancias.