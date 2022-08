Llamarán a declarar a Francisco Pachelo, el hermano del acusado de matar a María Marta

Los jueces que conforman el tribunal que juzga a Nicolás Pachelo como principal acusado de asesinar a María Marta García Belsunce aceptaron en la audiencia de hoy que uno de los hermanos del exvecino de Carmel sea llamado a declarar, luego de que dos testigos dijeran que les había confesado que el imputado fue el autor del crimen de la socióloga.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro resolvió «por unanimidad» dar a lugar al pedido que había realizado la semana pasada la fiscalía luego de la declaración de Michael Taylor, que se sumó al testimonio de John Hurtig, hermano de María Marta.

Las dudas sobre la posible citación de Francisco Pachelo surgieron porque existe un artículo del Código Procesal Penal, el 242, que prohíbe «testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el imputado».

Sin embargo, los jueces aceptaron el pedido de la fiscalía para que Francisco Pachelo se presente en el juicio y declare como testigo.

«El tribunal por unanimidad acepta el testimonio de Francisco Pachelo. Tráiganlo cuando quieran», aseguró el juez Federico Ecke, tras un cuarto intermedio en la 20va. audiencia del debate.

Ambos testigos habían señalado ante los jueces Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin que, en distintos años, Francisco Pachelo les había confesado que su hermano Nicolás fue quien asesino de seis disparos a la socióloga de 50 años el 27 de octubre de 2002.

En la audiencia del 17 de agosto, Hurtig relató ante el tribunal que el contacto que tuvo con el hermano de Pachelo, llamado Francisco, se produjo luego de una entrevista que dio con el periodista Jorge Lanata meses después del crimen de su hermana.

«Nos juntamos en una confitería de la avenida Córdoba. Yo no lo conocía a Francisco, así que él me vio a mí y me dijo ´mirá, yo no soy como mi hermano, yo te quiero decir que mi hermano mató a tu hermana´», expresó Hurtig.

El hermano de María Marta recordó que le pidió que vaya a declararlo en la fiscalía ante el fiscal que tenía a su cargo la investigación, Diego Molina Pico, pero Francisco Pachelo le respondió: «No te va a servir porque soy el hermano y además le tengo pánico».

«Nicolás estaba con una pistola (calibre) .32 largo días antes del homicidio de tu hermana en la tosquera (de Pilar), tirando tiros», agregó Pachelo, en referencia al emprendimiento familiar que poseía la familia Pachelo en ese partido bonaerense, según relató Hurtig.

«El peón le contó que Nicolás pasó a buscarlo, fueron a comprar a una pajarera 10 balas de calibre .32 largo. Volvieron a la tosquera, sacó un arma de la guantera, tiró tres o cuatro tiros y le dijo al peón que después le iba a regalar el arma», recordó.

Por otra parte, Michael Taylor, hijo del matrimonio de Enrique Taylor y Nora Burgues y ahijado de Carlos Carrascosa, aseguró que, por amigos en común, conoció a Francisco, fruto de la pareja de Roberto Pachelo y Jacqueline Barbará.

«Él me dijo a María Marta la mató Nicolás y que a su padre también»

«Él me dijo a María Marta la mató Nicolás y que a su padre también, y que no tenían trato. Cuando trabajaban juntos en la tosquera (de Pilar), Francisco andaba con custodia y le decía a Nicolás ´Chucky´», señaló Taylor.

El testigo añadió que Francisco le aseguró que «si lo conocieran (a Nicolás) sabrían que fue él (el asesino de María Marta), que personas como él hay una en 40 millones y que es un psicópata».

«Todos los que lo conocen piensan que fue él por cómo es por cómo fue toda su vida. No es una carmelita descalza que se robó una vez unos palos de golf, es un delincuente y toda su vida fue así», dijo Taylor que le confesó el hermano menor de Pachelo.