Lo condenaron por causar la muerte de su pareja en un accidente de tránsito en Neuquén

Un tribunal de juicio de Neuquén condenó a Jorge Jorajuría a dos años de prisión por homicidio culposo, al hallarlo responsable de la muerte de su pareja en un accidente de tránsito ocurrido en septiembre de 2021. La decisión estuvo a cargo de los jueces Cristian Piana, Andrés Repetto y la jueza Patricia Lupica Cristo.

El caso había sido elevado a juicio tras un acuerdo de responsabilidad alcanzado en agosto de 2024, pero por distintas suspensiones la audiencia de determinación de la pena recién se concretó el pasado 5 de agosto. La fiscalía había solicitado dos años y medio de prisión, mientras que la defensa pidió que se considerara como “pena natural” el dolor por haber perdido a su pareja.

Condena y antecedentes

Al momento del accidente, Jorajuría cumplía una prisión condicional por una condena previa a 20 años de prisión por homicidio, dictada en diciembre de 2007. Debido a la nueva sentencia, el tribunal declaró la primera reiterancia y revocó el beneficio, unificando ambas penas. De esta manera, la condena total se extenderá hasta mediados de 2029.

A pedido de la fiscalía, se dispuso prisión preventiva por dos meses ante el riesgo de fuga. La defensa, por su parte, anticipó que apelará tanto la prisión preventiva como la pena impuesta.