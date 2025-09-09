Los testigos y las imágenes del horror: lo que dejó el segundo día del juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman

Los testigos y las imágenes del horror: lo que dejó el segundo día del juicio por jurado por el femicidio de Marisa Coliman. Foto: Juan Thomes

Este martes se desarrolló la segunda jornada del juicio por jurados por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, un caso que conmocionó a la comunidad de Luis Beltrán en julio de 2023. El proceso, que se lleva adelante con doce jurados titulares y cuatro suplentes, es el número 23 en la historia judicial de Río Negro y tiene como único acusado a Nicolás Ezequiel Medina, de 23 años, quien llegó al debate detenido con prisión preventiva. La audiencia comenzó con la escucha de testimonios claves y la muestra de evidencia al jurado.

Uno de los que habló fue el empleado de una estación de servicio que relató cómo Oscar Kuhn, hijo de la víctima, llegó a pedir ayuda tras el ataque aquella madrugada del 23 de junio de 2023. También declaró de forma remota, desde Luis Beltrán, un trabajador de una cervecería que recordó la compra de una lata de cerveza realizada por el joven, lo que respalda su testimonio sobre cómo Medina lo habría sacado de la casa para poder perpetrar el crimen.

A los relatos se sumaron los de efectivos de criminalística que trabajaron en la escena levantando evidencias, y el de una médica de salud pública que asistió a Kuhn en la estación de servicio antes de constatar la muerte de Coliman en la vivienda.

Imágenes de la escena y pruebas clave

Durante la jornada, los seis hombres y seis mujeres que integran el jurado accedieron por primera vez a fotografías de la escena del crimen y del cuerpo de Coliman, que evidenciaron la brutalidad del ataque en la casa del “Conventillo de García”.

Además, se exhibieron imágenes de la moto de Medina, secuestrada tras el hecho, y registros de cámaras de seguridad que muestran movimientos previos y posteriores al crimen ocurrido entre las 2 y las 3 de la madrugada del 23 de julio de 2023.

La teoría de la fiscalía

Según la acusación, Medina llegó a la casa de Coliman y, tras un breve intercambio con su hijo, lo envió a comprar cerveza. En ese lapso habría intentado abusar sexualmente de la mujer, de 43 años y madre de cinco hijos. Ante su resistencia, la atacó con un cuchillo tipo tramontina, provocándole más de 30 heridas cortantes y punzantes. Una de ellas seccionó la arteria carótida, lo que resultó fatal.

Cuando el hijo regresó, Medina también lo atacó con intención homicida. Pese a sufrir graves lesiones en el cuero cabelludo, la mano izquierda y un dedo, logró escapar y pedir ayuda, lo que permitió su supervivencia.

Lo que sigue en el juicio

La tercera jornada del juicio se realizará este miércoles y continuará con la declaración de testigos. En total, se espera que pasen alrededor de 40 personas antes de que el jurado emita un veredicto.