Lo condenaron por incendiar y matar a un hombre en un pozo ciego en Plottier

La fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Agustina Bouyer solicitaron una condena de 14 años de prisión para José Ernesto Torres Cid, responsable del homicidio de Luis Miguel Fuentes, ocurrido el pasado 20 de marzo en la ciudad de Plottier. El pedido fue homologado en audiencia por un tribunal integrado por las juezas Carina Álvarez, Natalia Pelosso y el juez Juan Pablo Encina.

El hecho se produjo alrededor de las 17 horas, cuando la víctima llegó al domicilio del imputado. Allí se originó una discusión que derivó en una brutal agresión. Según la investigación, Torres Cid, junto a un adolescente de su círculo cercano, golpeó a Fuentes en la cabeza y en distintas partes del cuerpo con un caño de gas.

Posteriormente, los agresores lo trasladaron hasta un pozo ciego en el patio trasero de la vivienda. Fue allí donde Torres Cid lo roció con combustible y le prendió fuego. A pesar de la violencia del ataque, Fuentes logró salir del pozo y correr hasta recibir auxilio por parte de efectivos policiales, quienes lo trasladaron de urgencia al hospital local.

Debido a la gravedad de las quemaduras, que alcanzaron el 25% de su cuerpo, la víctima fue derivada al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde permaneció internada en terapia intensiva. Finalmente, el 23 de abril, más de un mes después del hecho, falleció como consecuencia de una falla multiorgánica.

Durante la audiencia realizada este martes, el imputado reconoció su responsabilidad en el crimen, lo que permitió avanzar en un acuerdo abreviado y en la homologación de la condena por homicidio simple en calidad de autor.

La fiscal Sola recordó que la investigación se inició el 22 de marzo, cuando se imputó a Torres Cid bajo la calificación de homicidio agravado por ensañamiento y participación de un menor en grado de tentativa. En esa instancia se dispuso su prisión preventiva por cuatro meses. Posteriormente, el 15 de julio, los plazos fueron prorrogados por dos meses más.

El 4 de julio, la fiscalía presentó un primer acuerdo de juicio abreviado que fue rechazado por el tribunal, solicitando que se replantee. Finalmente, el 17 de septiembre, se avanzó con el nuevo acuerdo que derivó en la pena de 14 años de prisión efectiva.

En cuanto al menor de 17 años que participó en el hecho junto a Torres Cid, su situación procesal se resolvió de manera paralela en el fuero penal juvenil, de acuerdo con la normativa vigente para imputados menores de edad.