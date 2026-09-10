Lo detuvieron en Cipolletti con dos pistolas cargadas y limadas: aceptó la culpa y fue condenado a tres años de prisión efectiva

Lo detuvieron en Barrio Nuevo con dos pistolas cargadas y limadas: aceptó la culpa y fue condenado a tres años de prisión efectiva

Un joven fue condenado este jueves a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras admitir su responsabilidad en la portación ilegal de dos pistolas de grueso calibre, aptas para el disparo y con sus numeraciones suprimidas.

El hecho investigado ocurrió el pasado 12 de mayo a las 22:30 horas sobre la calle Carlos Leuman, en el barrio Nuevo. En ese lugar, efectivos policiales sorprendieron al sospechoso en el interior de una obra en construcción mientras intentaba ocultar una pistola Bersa calibre .40. Al proceder al palpado preventivo de seguridad, los agentes descubrieron entre sus prendas de vestir una segunda arma: una Bersa calibre 9 milímetros.

Según precisó el fiscal del caso, Guillermo Ibáñez, ambos artefactos presentaban sus números de serie suprimidos mediante limado y contaban con los cargadores provistos de municiones, listas para ser accionadas.

Acuerdo de juicio abreviado y pena efectiva

El Ministerio Público Fiscal encuadró el accionar bajo el delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra (artículo 189 bis del Código Penal). Si bien el imputado carecía de antecedentes penales computables, la representación fiscal exigió una condena de cumplimiento efectivo en la cárcel debido a la peligrosidad de las circunstancias y a la cantidad de armamento operativo secuestrado en la vía pública.

Durante la audiencia de formulación de cargos y procedimiento abreviado, el acusado reconoció la autoría del hecho y aceptó la calificación legal. La medida contó con el aval de su defensora oficial, Silvana Ayenao.

Ante el consenso pleno entre las partes, el juez de juicio Marcelo Gómez homologó el acuerdo, dictó la condena a tres años de prisión efectiva e impuso el pago de las costas del proceso.

Asimismo, tras la renuncia expresa a los plazos de apelación, la sentencia adquirió carácter firme de manera inmediata, por lo que el condenado quedó alojado a disposición del Servicio Penitenciario Provincial.