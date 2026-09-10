Carlos Quintriqueo llama a «los militantes del MPN» para construir un espacio provincial en 2027

Más por Neuquén, el partido que preside Carlos Quintriqueo, reunió hoy a su congreso provincial y realizó un llamado para que militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) se sumen a una «construcción política provincial sin renunciar a su identidad».

La convocatoria se realizó en las instalaciones de AJEPROC en la ciudad de Neuquén, donde se reunió la mesa de conducción del espacio.

«Los convocamos a sumarse»

Quintriqueo, que también es el secretario general de ATE, fue el orador principal. En su discurso hizo un llamado a los militantes del partido provincial ante la decisión de «no presentar candidatos en las próximas elecciones«, como trascendió días atrás.

«Los convocamos a sumarse, a participar y a trabajar juntos por Neuquén«, dijo el dirigente, quien el año pasado se postuló a senador nacional y cosechó más del 7% de los votos.

Dijo que la propuesta «no implica abandonar pertenencias partidarias», sino sumar «ideas» y «experiencia» para «enriquecer la construcción de una alternativa amplia, plural y diversa, en la que nadie tenga que dejar de ser quien es para poder participar».

Consultado por Diario RÍO NEGRO, Quintriqueo aclaró que el llamado no se realizó al partido «como institución«. Señaló que el objetivo es trabajar con militantes que coinciden en la necesidad de «defender Neuquén», llevar adelante políticas sociales y promover un rol del Estado activo.

La situación del MPN

El MPN renovó autoridades esta semana con la asunción del diputado provincial Gabriel Álamo al frente de la Junta de Gobierno y del histórico funcionario Jorge Lara en la Convención.

Aunque la conducción dejó en claro que su intención es apoyar la reelección de Rolando Figueroa, evitó precisar la forma en lo que haría y dejó entrever que podría haber bandera verde para que los intendentes que iniciaron sus gestiones en 2023 con el tradicional sello del mapita compitan el año próximo con otro partido, siempre bajo el paraguas de La Neuquinidad.

Foto: gentileza.

El referente estatal destacó el resultado del congreso de Más por Neuquén y dijo que, así como ocurrió con el MPN, también se harán llamados para militantes de otros espacios con posibilidades de confluir en un armado de corte provincial en 2027, como el Partido Justicialista local.

Aunque remarcó que todavía «hay mucho para construir y muchos espacios con los que trabajar«, no precisó cuáles serán las categorías por las que competirá el partido, más allá de decir que hay interés de tener representación tanto a nivel provincial como en los municipios más importantes.

“Quienes creemos en los valores fundacionales de nuestra Constitución Provincial y en la defensa de los intereses de Neuquén tenemos hoy la responsabilidad de superar diferencias y animarnos a construir una mayoría capaz de ofrecerle a nuestra provincia un nuevo horizonte”, sumó.

Y agregó: “Nadie tiene que renunciar a su partido para defender Neuquén, ni a sus ideas para construir junto a otros, como tampoco borrar su historia para formar parte del futuro”.