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Con un tanto de Licha Martínez, Manchester United volvió a la Champions con goleada

El zaguero argentino de 28 años selló la goleada 4-0 del conjunto inglés ante el Sabah de Azerbaiyán.

Redacción

Por Redacción

Lisandro Martínez sentenció la goleada en Old Trafford ante el Sabah. (Foto: AFP)

Lisandro Martínez sentenció la goleada en Old Trafford ante el Sabah. (Foto: AFP)

Después de dos temporadas de ausencia, Manchester United volvió a la Champions League y comenzó con el pie derecho al golear 4-0 al Sabah de Azerbaiyán en Old Trafford. Lisandro Martínez marcó el último tanto del conjunto inglés.

El primer tanto de los Red Devils llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Bruno Fernandes abrió hacia la izquierda para Patrick Dorgu y el lateral envió un centro preciso para el brasileño Matheus Cunha, que la empujó abajo del arco para el 1-0.

Quince minutos más tarde, y tras una buena jugada a puro toque, Youri Tielemans se giró dentro del área y encontró a Bruno, que esta vez ofició de goleador y puso el 2-0 con una buena definición a los 42′.

Antes de que finalizara la primera mitad, el equipo de Michael Carrick transformó la victoria en goleada. Luego de otra buena jugada colectiva, Mbeumo habilitó a Benjamin Sesko, que eludió al arquero y convirtió el 3-0.

Ya en el complemento, Lisandro Martínez selló la goleada. En un tiro libre, Bruno Fernandes se la pinchó a Joshua Zirkzee, que improvisó un taco y, luego de tres rebotes en el arquero, que quedó desorientado sin saber dónde estaba la pelota, el argentino la empujó para liquidar la historia con el 4-0 definitivo a los 23 minutos.

El resultado no se movió y el equipo británico se quedó con la victoria en su regreso a la Champions League, ante un rival de menor jerarquía que nunca estuvo en partido. Ahora, el domingo recibirán al puntero de la Premier League, Manchester City, en el derby, mientras que la próxima jornada en la Champions será de visitante ante el Atlético de Madrid, el 13 de octubre.


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Después de dos temporadas de ausencia, Manchester United volvió a la Champions League y comenzó con el pie derecho al golear 4-0 al Sabah de Azerbaiyán en Old Trafford. Lisandro Martínez marcó el último tanto del conjunto inglés.

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