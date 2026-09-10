Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto 2026: las canastas subieron por encima de la inflación otra vez

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto 2026 fue del 1,7% este jueves 13 de agosto. Pese a que retomó el sendero bajistas, las canastas incrementaron casi 1% por encima de la inflación. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre el mes pasado.

En agosto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que marca la línea de la indigencia- y la Canasta Básica Total (CBT) -que sirve para medir la pobreza– incrementaron 2,6%.

De esta forma, ambas canastas reportan un aumento acumulado por encima de la inflación (21,3%): la CBT ya subió 22,7%, en lo que va del año, mientras que la CBA incrementó 23,2%%. Medido interanual, subieron 38,3% y 39,6%, respectivamente.

Es la segunda vez consecutiva que las canastas suben por encima de la inflación. En julio 2026, con un IPC del 2,1%, la CBA fue del 2,6% y la CBT del 2,2%.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en agosto 2026

Según el Indec, para que un adulto no sea indigente en agosto 2026 requirió $235.103, y para superar la línea de la pobreza necesitó $519.578.

Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.605.497 para estar por encima de la línea de la pobreza.

En el mes anterior, este mismo grupo demandó $1.564.716 para no ser pobre, mientras que en agosto de 2025 la cifra fue de $1.160.780.

Cuáles fueron los mayores aumentos en agosto 2026

El Indec precisó que los rubros que subieron por encima de la inflación en agosto 2026 fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros: 2,8% .

. Educación: 2,5%.

Salud: 2,4% .

. Bienes y servicios varios: 2,4%.

Comunicación: 2,3% .

. Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1% .

. Restaurantes y hoteles: 1,8%.

Por su parte, el segmento «Alimentos y bebidas no alcohólicas» incrementó a la par de la inflación (+1,7%).

Mientras tanto, los rubros que subieron por debajo del IPC fueron: