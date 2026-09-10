Un crimen filmado conmociona a Neuquén: comenzó el juicio por la estocada mortal y por la espalda a Cristian Queupán

Durante la primera jornada del juicio oral que comenzó este jueves, se ventiló uno de los elementos más contundentes del expediente por el homicidio de Cristian Alejandro Queupán: la secuencia fatal del ataque quedó completamente registrada en una cámara de seguridad ubicada en el barrio Don Bosco de la ciudad de Neuquén.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de noviembre de 2025, en la intersección de las calles Domene y Olta. El imputado, Héctor Gabriel Mercado, enfrenta cargos como autor del delito de homicidio simple (artículos 79 y 45 del Código Penal).

La mecánica del ataque: una estocada por la espalda

Durante el alegato de apertura ante el tribunal integrado por los jueces Juan Pablo Encina, Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti, la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi (junto a la asistente letrada Agustina Jarry), detalló cómo se desencadenó el crimen tras disputas previas entre las partes.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, alrededor de las 5 de la mañana, Queupán acudió al domicilio de Mercado en calle Domene, donde arrojó piedras contra el portón e insultó al acusado. Tras la intervención de un acompañante, la víctima comenzó a retirarse a pie del lugar.

Fue en ese momento cuando Mercado saltó el portón de su vivienda, persiguió a Queupán y lo atacó a traición. “Mercado fue por detrás y le asestó una puñalada en la espalda”, explicó Inaudi. El ataque fue transmitido en la sala de audiencias mediante el registro de una cámara de seguridad presentado por personal de Criminalística.

La puñalada fue propinada con un arma blanca de 32 centímetros (20 de hoja y mango plástico negro) que penetró el tórax y afectó estructuras pulmonares y vasculares, provocándole a la víctima una hemorragia interna masiva y la muerte en pocos minutos.

Testimonios, entregado por su madre y la postura de la defensa

En la primera sesión declararon efectivos de la Comisaría 41° y miembros de Criminalística, quienes aportaron tanto la filmación como grabaciones de mensajes de texto y voz que acreditan los antecedentes de violencia entre ambos. Asimismo, una de las efectivas policiales relató cómo la propia madre del acusado entregó a su hijo tras la agresión.

Por su parte, la defensora de Mercado, Susan Vives, no negó la autoría del ataque pero sostuvo la hipótesis de la legítima defensa. Argumentó que existía un conflicto familiar de meses y afirmó que su defendido utilizó el arma para responder a una «amenaza inminente».

El debate continuará durante las próximas jornadas con la presentación de peritos médicos, agentes de la División Homicidios y testigos presenciales antes del veredicto del tribunal.