Lo imputaron por homicidio culposo tras un vuelco fatal en la Ruta 151 cerca de Cipolletti

Un joven fue imputado por el delito de homicidio culposo tras un siniestro vial ocurrido en diciembre de 2025 sobre la Ruta Nacional 151, donde murió un compañero de trabajo que viajaba en el vehículo. La audiencia de formulación de cargos se realizó este martes en el Foro Penal local. Según la Fiscalía, el imputado conducía el automóvil que volcó y cayó dentro de un canal de riego, provocando la muerte del ocupante que iba en el asiento trasero.

La mecánica del hecho

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 7 de diciembre alrededor de las 03:30. El conductor circulaba por calle Las Margaritas en dirección Este-Oeste junto a otros dos hombres.

Al llegar a la intersección con la Ruta 151, a la altura del kilómetro 7, “habría realizado una maniobra imprudente y antirreglamentaria”, lo que derivó en la pérdida de control del vehículo.

El rodado se desvió de la calzada, cayó a un canal de riego y quedó volcado con las ruedas hacia arriba. Los ocupantes de los asientos delanteros lograron salir, pero el joven que iba atrás no pudo escapar.

Avance de la causa

La Fiscalía calificó el hecho como homicidio culposo en calidad de autor para el conductor. La defensa oficial no cuestionó ni la acusación ni la calificación legal propuesta.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.