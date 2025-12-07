Murió un joven de 27 años en la Ruta 151: el auto en el que viajaba sufrió un despiste y cayó al canal

Un joven murió luego de protagonizar un vuelco en Ruta 151. Según detallaron fuentes policiales a este medio, el auto en el que se trasladaban la víctima, y dos personas más, sufrió un despiste y terminó volcado dentro del canal de riego. El hecho ocurrió este domingo por la madrugada.

En detalle se conoció que el accidente ocurrió cerca de las 3.30 en el kilómetro 7 de la Ruta 151, a pocos metros del ingreso a Cipolletti. En el auto, un Renault Clío blanco, iban tres personas. El conductor perdió el control del vehículo tras un despite y terminó cayendo dentro del canal de riego, detallaron fuentes policiales.

Los de los ocupantes lograron salir del vehículo por sus propios medios. El tercero, un joven de 27 años, quedó atrapado. Según trascendió el joven iban en el asiento trasero.

Murió un hombre en un incendio en Neuquén

Un fatal incendio se registró este sábado 6 de diciembre, alrededor de las 20 horas, en una vivienda ubicada en calle Libertad 726 de Neuquén capital. Cuando los bomberos arribaron, constataron que se trataba de un incendio declarado dentro de una casa de una sola planta, construida en material y compuesta por tres ambientes: living-comedor, habitación y baño.

Así lo informó a DIARIO RÍO NEGRO el subcomisario Raúl Cabezas, segundo jefe del Cuartel Central de Bomberos de la Policía, quien detalló que al lugar fueron enviadas dos dotaciones tras la alerta del Centro de Operaciones.

Durante las tareas de extinción, el personal halló en el interior de la habitación los restos carbonizados de un hombre adulto, quien era la única persona que se encontraba en la vivienda al momento del siniestro. No se registraron otros heridos ni se asistieron lesionados por parte del sistema de salud.

El subcomisario Cabezas informó que las causas del incendio aún se investigan. En el lugar trabajaron dos divisiones especializadas: la División Siniestros, que recabó indicios para determinar el origen del fuego; y División Judicial de Bomberos, encargada de las tareas de campo y de avanzar con la investigación bajo directivas del área judicial.