Cómo recuperó el carnet el hombre que fue condenado por homicidio vial y volvió a chocar en Roca

El regreso de Oscar De Piano a la escena policial y judicial de Roca volvió a encender el debate sobre la reincidencia en delitos viales y la eficacia de los controles judiciales y municipales. Condenado en 2017 por homicidio culposo agravado tras un choque fatal en el que conducía alcoholizado, había recuperado su licencia de conducir a principios de 2025. Este fin de semana volvió a protagonizar un accidente, nuevamente bajo los efectos del alcohol.

El hecho, ocurrido el sábado 23 de agosto por la noche, no solo reabrió viejas heridas de la tragedia que costó la vida a Claudia Segura, sino que también planteó serios interrogantes sobre cómo se habilitó a De Piano a volver a conducir antes de cumplirse los plazos originales de su inhabilitación.

El nuevo accidente

El siniestro vial sucedió este sábado, cerca de las 21:45, en la intersección de Viterbori y Nahuel Huapi. De Piano conducía una camioneta Chevrolet Tracker cuando embistió por detrás a una motociclista de 29 años que circulaba en una Mondial. La víctima sufrió dolores en la zona lumbar y debió ser asistida por personal médico del Siarme, además de trasladarse a un sanatorio privado para continuar con la atención.

La intervención de Tránsito Municipal fue determinante. Al realizarle el test de alcoholemia al conductor, los agentes debieron repetir la prueba varias veces porque el hombre no soplaba correctamente, alegando que “le faltaba aire”. Finalmente, con otro dispositivo, se constató que tenía 1,11 gramos de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido por la ordenanza de “Tolerancia Cero” vigente en la ciudad.

Los antecedentes judiciales

Oscar De Piano había sido condenado en 2017 a 5 años y 6 meses de prisión efectiva por homicidio culposo agravado, luego de que manejara alcoholizado un Volkswagen Vento y provocara la muerte de Claudia Segura. Además, la sentencia original incluía 10 años de inhabilitación para conducir.

La pena privativa de libertad se redujo con el tiempo y obtuvo la libertad condicional en diciembre de 2019. En paralelo, el cómputo de la inhabilitación quedó atado a la realización de cursos de educación vial y a la reparación del daño civil a la familia de la víctima.

Cómo recuperó su licencia

En diciembre de 2024, el abogado defensor Oscar Pineda presentó documentación ante el juez de Ejecución Penal subrogante, Maximiliano Camarda. Allí acreditó que De Piano había realizado cursos de educación vial en el municipio de Roca, había concluido el proceso civil y no había registrado multas ni causas durante el tiempo en que cumplía su condena.

Amparado en el artículo 20 ter del Código Penal, que habilita la reducción a la mitad de los plazos de inhabilitación si el condenado demuestra buen comportamiento, capacitación y reparación de los daños, el juez hizo lugar al pedido. La resolución permitió que el hombre pudiera tramitar nuevamente su carnet de conducir a partir del 30 de diciembre de 2024.

Qué dijo la Municipalidad

La Dirección de Tránsito de Roca confirmó que el 10 de diciembre de 2024 recibió el oficio judicial que ordenaba habilitar a De Piano para conducir a partir del 30 de diciembre de ese año. En cumplimiento de esa orden, verificó que cumpliera con los requisitos del artículo 14 de la Ley de Tránsito, entre ellos el curso teórico-práctico, el examen psicofísico y la consulta de antecedentes de tránsito a nivel nacional.

Sin impedimentos adicionales y con la orden judicial como marco, la Dirección extendió la licencia. Desde el área remarcaron que, frente a este nuevo hecho vial, enviaron toda la documentación del procedimiento al Juzgado de Faltas, que a su vez notificara -en caso de ser necesario- a la Justicia ordinaria.

En otras palabras, el municipio se desligó de la polémica, señalando que cumplió con lo ordenado por la Justicia.

Una rehabilitación polémica

La resolución judicial que devolvió a De Piano la posibilidad de manejar se basó en un mecanismo previsto por el Código Penal, pero generó fuertes cuestionamientos tras el nuevo siniestro. La fiscalía no se había opuesto en aquel momento y el juez destacó que el condenado había cumplido las condiciones. Sin embargo, a menos de ocho meses de la rehabilitación, reincidió en la misma conducta peligrosa: conducir bajo los efectos del alcohol.

El caso evidencia una brecha entre la letra de la ley y el impacto real de las decisiones judiciales. Y esta nueva circunstancia genera interrogantes: ¿era suficiente la realización de un curso y el pago de las obligaciones civiles para devolverle la posibilidad de manejar? ¿Cómo se puede controlar conducta posterior a la condena?