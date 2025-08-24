Allanamiento en Allen: la Fiscalía y la Policía Federal investigan un presunto caso de trata de personas

Un importante despliegue de la Policía Federal se desarrolló en Allen durante la mañana de este domingo, en el marco de una investigación preliminar por presunto caso de trata de personas. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Colonia 12 de Octubre, en la zona de los hornos ladrilleros, a partir de un llamado anónimo a la línea 145 que alertó sobre posibles irregularidades en la contratación laboral.

La denuncia daba cuenta de presuntas situaciones de explotación laboral y falta de registración de los trabajadores. Ante esto, la Fiscalía Federal de General Roca activó un operativo que incluyó a la Policía Federal y a la unidad de rescate.

La camioneta de la Policía Federal con la que se realizaron los allanamientos. Foto Juan Thomes.

El procedimiento

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Nicolás Tarifa, en la Colonia 12 de Octubre, al este de la ciudad. Fuentes judiciales indicaron que se trata de una etapa inicial de la investigación, motivo por el cual se mantiene un marcado hermetismo en torno a los resultados y las primeras pesquisas.

En principio, se descartó que se tratara de un caso complejo de trata de personas, aunque la denuncia será evaluada por el área de Atención Inicial de la Fiscalía Federal. También aclararon que el hecho no guarda relación con la actividad ladrillera, como se especuló en un primer momento.

Por el momento, no trascendió si hubo personas demoradas ni el alcance de las medidas adoptadas durante el operativo. La Fiscalía Federal confirmó que seguirá analizando los testimonios y la documentación recabada para determinar si corresponde avanzar con nuevas diligencias.