Rechazaron el pedido de nulidad al imputado por el crimen de Facundo Romero en Viedma

En una audiencia que se extendió por más de dos horas, una jueza de juicio resolvió este lunes rechazar los planteos de nulidad presentados por la Defensa Pública en la investigación por el homicidio agravado de Facundo Romero, confirmando la validez de las actuaciones y de la resolución dictada previamente por el juez de garantías.

La defensa había solicitado anular la declaración del imputado, realizada el 10 de agosto en sede policial, y todos los actos posteriores. Argumentó que en ese momento ya existían indicios que lo ubicaban como sospechoso y no como testigo, sin que se le advirtieran adecuadamente sus derechos.

Aseguró que la fiscalía “forzó su autoincriminación” y que fue retenido durante casi tres horas sin orden judicial.

Además, cuestionó la orden de allanamiento emitida ese mismo día, en la que se mencionaban la aplicación de luminol y el secuestro de prendas con manchas de sangre, lo que —según sostuvo— demostraba que se buscaba un cadáver y no a una persona con vida. Señaló también irregularidades en la emisión de la orden, que habría sido dictada antes del pedido formal.

Caso Facundo Romero: por qué la jueza desestimó la nulidad de la declaración del imputado

El Ministerio Público Fiscal solicitó rechazar el planteo y defendió la validez de las actuaciones. Indicó que el imputado compareció voluntariamente, que su testimonio no fue producto de coacción y que el inicio no registrado de la grabación respondió a que comenzó a hablar espontáneamente.

Explicó además que el allanamiento se dispuso tras conocerse que la bicicleta de la víctima estaba en su vivienda, y que la medida fue ampliada conforme avanzaba la investigación.

Audiencia de pedido de nulidad al imputado por el crimen de Facundo Romero. (Foto: Marcelo Ochoa).

La Fiscalía recordó que la nulidad solo procede en casos de indefensión real y que en este proceso no existió tal situación. Subrayó que el hombre no se autoincriminó, que aceptó declarar y que incluso contó con la presencia de un defensor oficial en el allanamiento, donde finalmente se halló un cuerpo sin vida.

Al resolver, la jueza de juicio concluyó que la defensa no aportó pruebas que permitieran sostener que la declaración no fue voluntaria ni que hubiera existido coacción.

Destacó que las resoluciones previas estuvieron debidamente fundamentadas y que no se configuró un vicio procesal que afectara el derecho de defensa. En consecuencia, rechazó el pedido de nulidad y confirmó la validez de lo actuado en la investigación.