Los acusan de robar cuarenta animales en Laguna Blanca y serán juzgados por abigeato

Enfrentados a la formulación de cargos por la sustracción de 40 caprinos en un campo de la Línea Sur, dos hombres con domicilio en Laguna Blanca y en Comallo se negaron a declarar por consejo de su abogado y enfrentarán una causa por abigeato agravado, que prevé penas de hasta ocho años de prisión.

Julio Vera y Carlos Vega Loncón fueron denunciados por el dueño de un campo ubicado en Laguna Blanca, a unos 110 kilómetros de Comallo, por el presunto robo de 10 cabras de raza criolla y 30 de raza angora. Dijo que el ganado de su propiedad, a modo de identificación, tenía marcas en la cabeza “con hollín y aceite quemado”. La acción delictiva habría ocurrido entre el 16 y el 18 de diciembre pasado.

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa encabezó la audiencia de formulación de cargos realizada recién ayer, cinco meses después de una convocatoria similar que se frustró porque el abogado defensor, Matías Aciar, acababa de tomar el caso y no tuvo tiempo de revisar las actuaciones.

Los dos imputados permanecen en libertad y quedaron involucrados en una investigación que se extenderá hasta el próximo 11 de abril. La acusación es por abigeato agravado en razón del número de animales. El Código Penal establece que el castigo máximo para ese delito es de 6 años cuando involucra hasta cinco animales, y puede llegar a 8 años si superan esa cantidad.

El damnificado dijo haber sufrido la sustracción de 40 caprinos. Agregó que los trasladaron en dos vehículos para su comercialización posterior, y que los siguió hasta un domicilio de Comallo, donde se abstuvo de intervenir por temor y dio parte a la policía.

Como es de práctica en la formulación de cargos, el fiscal -en este caso Álvaro Viterbori– enumeró las pruebas reunidas hasta ahora, entre ellas la denuncia inicial, actas policiales, entrevistas a la víctima y otros testigos, registros fotográficos y un croquis del lugar del hecho.

El defensor no se opuso a los cargos formulados, pero dijo que tenía “otra teoría del caso” que prefirió no adelantar. El fiscal. Viterbori afirmó que buscarán una “salida alternativa” antes de llegar al juicio oral. El juez tomó nota de esos aportes y dejó abierta la investigación, con la expectativa abierta de llegar a un acuerdo entre las partes.