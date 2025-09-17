Abigeato en Bariloche: recuperaron 57 ovejas en un campo y persiguen pistas de un robo mayor

La Brigada Rural de Bariloche realizó un operativo en el paraje Cerro David, a unos 100 kilómetros al este de la ciudad, donde logró recuperar 57 ovejas robadas. Los animales habían sido denunciados como parte de un hecho de abigeato que involucraba la desaparición de 140 ejemplares.

El procedimiento, realizado con autorización judicial y coordinado con la fiscalía, marcó un paso clave en la investigación. La intervención no solo permitió hallar los animales, sino también consolidar pruebas contra los sospechosos del robo.

Una investigación por abigeato

El caso se inició tras una denuncia por el robo de 140 ovejas con señales identificatorias en las orejas. Con esa información, los efectivos policiales realizaron trabajos de campo y lograron ubicar un establecimiento rural donde podrían encontrarse los animales.

Con la orden de allanamiento en mano, la Brigada Rural ingresó al predio y, tras una inspección detallada, identificó 57 ejemplares que coincidían con las marcas denunciadas. Entre ellos había ovejas madres, corderos y capones.

Los animales quedaron bajo resguardo judicial

La constatación de las señales fue registrada en actas y permitió reforzar la investigación. La justicia dispuso que los animales quedaran bajo depósito preventivo, a resguardo y conservación, hasta que avance la causa judicial.

Además del hallazgo de los animales, durante el procedimiento los efectivos descubrieron una moto sin patente visible. Al verificar motor y chasis, comprobaron que tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad de Bariloche. El rodado fue incautado de inmediato.

Avances en la lucha contra el abigeato

Para las autoridades, la recuperación de los animales fue destacada por la Brigada Rural, ya que forma parte de un trabajo sostenido contra el robo de ganado en la región andina, una problemática que afecta a los productores locales.

Si bien la investigación continúa para recuperar el resto de las ovejas robadas, este procedimiento significó un avance importante en el esclarecimiento del hecho y en la recuperación de la confianza de los pobladores rurales.