Revelaron datos de la caja negra del avión que despistó en Miami y causó cinco muertes: qué se sabe

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos perita los registros del avión de carga de Amazon Air que se despistó en el Aeropuerto Internacional de Miami. La maniobra dejó cinco muertos y varios heridos tras impactar contra dos vehículos en la traza aeroportuaria.

Los datos preliminares recuperados indican que la tripulación intentó interrumplir el aterrizaje segundos antes de sobrepasar la pista. Según publicaron medios internacionales, los investigadores avanzan sobre el análisis de las cajas negras de la aeronave Boeing 767 operada por la firma 21 Air.

Los detalles del accidente del avión de Amazon en la pista de Miami

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, anunció la recuperación de la grabadora de voz de la cabina y el registrador de datos de vuelo. El organismo citó a la tripulación del vuelo para prestar declaración ante los peritos durante la jornada de este miércoles.

El investigador Chihoon Shin explicó que los datos muestran un incremento de potencia «consistente con un empuje de go-around« antes del fin del registro. No obstante, las pericias técnicas aeroportuarias constataron que los frenos se reaplicaron hasta el final del trayecto.

Asimismo, las evaluaciones preliminares determinaron que los sistemas speed brakes y thrust reversers no resultaron desplegados sobre la pista. El avión transportaba 14.500 kilogramos de carga general al momento de aproximarse a la terminal norteamericana.

En el recorrido fuera del perímetro, la nave embistió a una camioneta Ford Econoline donde viajaban siete trabajadores de limpieza. En el accidente en Miami fallecieron cinco ocupantes del vehículo y dos personas permanecen internadas en estado crítico.

Las hipótesis sobre el clima y el accionar de los pilotos en la cabina

Entre las variables bajo revisión figuran las inclemencias meteorológicas registradas en la zona del aeropuerto al momento del choque. El informe técnico consignó la formación de tormentas en Miami y la presencia de vientos de cola sobre la traza de carreteo.

El exfuncionario de la FAA Mike O’Donnell evaluó la maniobra de la tripulación e indicó que «un go-around probablemente debería haberse ejecutado antes». Las autoridades de la NTSB continúan con la reconstrucción de los instantes previos al impacto final.

Por su parte, la exinspectora del Departamento de Transporte Mary Schiavo sostuvo que «casi parece que hubo un desacuerdo entre los pilotos sobre qué hacer». Las grabaciones del puesto de mando aportarán precisiones sobre las decisiones adoptadas por la tripulación.

Las pericias operativas avanzan para determinar las razones por las cuales el intento de remontar vuelo derivó en un frenado insuficiente. Los resultados periciales definitivos serán presentados ante los organismos de aviación comercial internacionales.