Jubilaciones docentes en Río Negro: la deuda reclamada por Anses, el pedido de oficina y la explicación de Educación

ANSES observó y paralizó expedientes jubilatorios de docentes rionegrinos por deudas generadas en la falta de aportes, a partir de «una nueva interpretación» de un convenio de regularización firmado con la Provincia de Río Negro, hace cinco años. Así lo explicó la cartera educativa provincial, aunque, en las últimos días, acordó igualmente la concreción de moratorias individuales para avanzar en la tramitación de esos beneficios previsionales.

En los últimos días, el vocal gremial del CPE, Mario Floriani, focalizó el reclamo en la demora en Educación de las certificaciones para los convenios de pago de los trabajadores. Por eso, en nota a las autoridades, el dirigente solicitó la apertura de una oficina «previsional» para acelerar estos trámites, que deben «resolverse en cinco días hábiles».

Planteó, además, que esa demora impacta fuertemente en los docentes que presentaron sus renuncias y no cobran tampoco sus remuneraciones como agente en actividad.

Desde Educación, el vocal gubernamental, Fabio Sosa, explicó que la situación se originó porque Anses realizó una «nueva interpretación» del convenio del 2021 y exigiendo otro pago por aportes previsionales. El funcionario entendió que los desembolsos de los docentes no son significativos porque «se cumplen a valores históricos».

Luego, Sola desestimó cualquier atraso porque «los trámites se resuelven en 15 días», a la vez, que recordó que los plazos restantes de la jubilación pertenecen a la ANSES.

El reclamo de Anses se advirtió cuando se trabajaron trámites en el organismo nacional. Foto: Archivo.

La situación está resuelta -enfatizó- y «ya están jubilados aquellos iniciales casos» que se trabaron por la nueva interpretación del organismo previsional.

El reclamo de la ANSES se hizo público en julio cuando se conocieron unos 55 expedientes jubilatorios de docentes rionegrinos paralizados por presuntos incumplimientos del convenio de regularización de sumas no remunerativas firmado en 2021. Casualmente, ese acuerdo contenía compromisos de Río Negro para regularizar los aportes por esos montos.

En su misiva, Floriani señaló que docentes que realizan consultas en las Unidades de Gestión de los distintos Consejos Zonales reciben como respuesta que la certificación de los convenios tiene una demora de entre 30 y 60 días.



El dirigente gremial consideró excesivo ese plazo y reclama centralizar el procedimiento en una única oficina que pueda atender las consultas y emitir las certificaciones. Su propuesta es que esa dependencia pueda responder consultas por teléfono o medios electrónicos y que entregue la documentación correspondiente dentro de los cinco días hábiles de recibida.



