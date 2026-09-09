Condenaron a 5 años de prisión efectiva a la extitular de la Cooperativa 14 de Octubre por 63 estafas en Neuquén

Un tribunal neuquino condenó a Miriam Claudia Alejandra Godoy a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarla culpable de 63 hechos de estafa cometidos mediante la Cooperativa 14 de Octubre. La investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, conducida por el fiscal Juan Narváez y la asistente letrada Tanya Cid, logró demostrar la responsabilidad penal de la acusada en la venta irregular de terrenos y viviendas.

Un antecedente clave para la justicia provincial

La resolución judicial sienta un precedente central de cara al futuro. Hasta el momento, las escasas condenas dictadas en la provincia por estafas vinculadas a la comercialización de loteos y soluciones habitacionales se habían resuelto mediante acuerdos de juicio abreviado o con penas sensiblemente más bajas. En este caso, la decisión unánime de los jueces Raúl Aufranc, Mauricio Macagno y Marco Lupica Cristo marca un nuevo piso punitivo para este tipo de delitos.

Decomiso y subasta de la sede social

Durante la audiencia de determinación de pena, los magistrados hicieron lugar al pedido de la fiscalía para decomisar el inmueble donde funcionaba la cooperativa, ubicado en la calle España 467 de Neuquén capital. La propiedad se encontraba embargada durante el proceso y, tras concretarse su subasta, los fondos recaudados serán destinados al resarcimiento de las víctimas, en conformidad con lo dispuesto por el Código Penal.

Ponderación de agravantes y atenuantes

Para fijar el plazo de la pena, el tribunal valoró la complejidad de la maniobra, el uso de la estructura institucional, la cantidad de damnificados, la extensión del daño acumulado a lo largo de casi seis años y el abuso de la confianza depositada por personas que entregaron sus ahorros con el sueño de obtener una vivienda.

También consideró acreditado que Godoy obtuvo un beneficio económico posterior. Como atenuantes, los jueces contemplaron la falta de antecedentes de la imputada, la aceptación de su responsabilidad y la condena previa fijada para el coautor de las maniobras, Cristian Del Río, sentenciado a 3 años en juicio abreviado.

El cierre del debate penal

La responsabilidad de Godoy por los 63 hechos había sido establecida en abril de este año. En la instancia de cesura, el fiscal Narvaez había solicitado 12 años de prisión efectiva, la querella demandó 14 años y la defensa promovió una pena de seis meses en suspenso.

Finalmente, el tribunal impuso la pena de 5 años de encierro efectivo que da por concluido el juzgamiento del caso.