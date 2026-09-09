PreFederal de básquet: Roca presentó un plantel que está listo para competir

El interno Lucas Villanueva es uno de los que regresa al equipo naranja. (Fotos: Franco Urchipía)

Deportivo Roca presentó el plantel con el que afrontará el torneo PreFederal 2026, que será clasificatorio para la Liga Federal de básquet 2027. La presentación se llevó cabo este miércoles, después del mediodía, en el auditorio de Diario Río Negro y contó con la presencia de dirigentes de la entidad naranja encabezados por el presidente, Jorge Escari y el vice, Fabián Zgaib.

También estuvieron presentes integrantes del cuerpo técnico e integrantes de la comisión de básquet del Depo.

El plantel que conduce el entrenador Sebastián García presentó las caras nuevas para la actual temporada que está por iniciarse, donde se mezcla experiencia y juventud en su conformación.

Un conocido en el banco de Roca: Seba García, una temporada más al frente del plantel junto al presidente Jorge Escaris. (Fotos: Franco Urchipía)

A los valores de experiencia como Fito García Barros y Lucas Villanueva se sumaron nuevos jugadores con recorrido en los torneos de ascenso del básquet nacional. Además, Martín Pamich que se mantiene en el equipo de la temporada pasada.

Entre los refuerzos del Naranja se encuentran Matías Aluchon, Benjamín López, ambos de San Nicolás, Tomás Quinteros, Joaquín González, Lautaro Luengo, Benjamín Fuentes y el reginense Martín Fagotti.

Al momento de las palabras el técnico Sebastián García dejó en claro los objetivos que tienen por delante en el PreFederal y agradeció por el respaldo de parte de la dirigencia del club roquense.

«Es importante y agredecemos el respaldo que recibimos del club en los momentos buenos y no tan buenos. Estamos muy conformes con el plantel que conformamos y no tengo dudas que nos vamos a convertir en un equipo que dará pelea.

Con respecto al objetivo aseguró que «no tengo dudas que estamos para competirle a cualquier equipo».

El debut para Roca será en el clásico ante Villa Regina, que también se reforzó de la mejor manera y conformó un nuevo plantel con Gastón Fernández como flamante DT. El juego irá este viernes a las 22 en el Polideportivo Gimena Padín, donde el Naranja será local en el PreFederal.

En la segunda jornada también será local el domingo, desde las 20:30, ante Petrolero de Plaza Huincul.

Cabe recordar que la primera fecha será con los clásicos y además se enfrentarán Pacífico vs. Independiente, Centro Español vs. Plottier y Petrolero Argentino vs. Pérfora.

Será la primera de las cuatro jornadas con derby. Las otras serán en el sexto, undécimo y último capítulo de la fase regular.