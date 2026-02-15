Manaos deberá pagar una suma millonaria a un exvendedor: «No se qué cuenta hacen», el desacuerdo del dueño de la firma con el fallo

La justicia laboral quedó en el centro del debate tras un fallo contra Refres Now SA, la empresa fabricante de la gaseosa Manaos. Su fundador, Orlando Canido, se pronunció tras conocerse la sentencia definitiva que lo obliga a abonar una suma millonaria a un exempleado que se desempeñó como vendedor durante nueve años.

El caso, que se tramitó originalmente en la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael, Mendoza, tuvo una revisión de montos por parte de la Corte Suprema provincial. Si bien la instancia previa había fijado una suma de $1.463 millones, el máximo tribunal la redujo a los $807 millones actuales.

La controversia principal radica en la composición de la cifra final:

Capital neto de indemnización: $223 millones.

$223 millones. Componente de intereses acumulados: $584 millones.

El demandante trabajó para la firma entre 2013 y 2022 cubriendo las zonas de Mendoza, San Juan y La Pampa. El fallo se fundamentó en un despido sin causa y en irregularidades en la registración laboral alegadas por el exvendedor.

La postura de la empresa Manaos ante el fallo que obliga a pagar una indemnización millonaria

Canido calificó el monto como «insólito y absolutamente fuera de contexto», señalando la dificultad de comprender los cálculos financieros aplicados. El empresario advirtió sobre el impacto que este tipo de resoluciones tiene en la industria nacional, mencionando que en las últimas dos décadas el número de fábricas de gaseosas en el país se redujo drásticamente.

«Hoy un empleado trabaja un año, manda una carta documento y se considera despedido», manifestó Canido, sugiriendo que la legislación actual puede dar lugar a interpretaciones que ponen en riesgo la sustentabilidad de las empresas. El empresario especuló que el conflicto pudo originarse tras una reestructuración de las zonas de venta asignadas al empleado.

Contexto de reforma legislativa

Este caso surge en un momento donde el sector productivo reclama mayor certidumbre jurídica. El fallo de Manaos se suma a la discusión sobre la modernización laboral que se debate en el Senado, la cual busca, entre otros puntos, definir con claridad los métodos de actualización y limitar la discrecionalidad en la aplicación de tasas de interés judicial.

Por disposición de la Corte de Mendoza, Refres Now SA cuenta con un plazo de cinco días para realizar el depósito de la suma fijada, mientras la defensa legal de la compañía evalúa los pasos finales a seguir.