Despidieron de su empleo público al hijo de un exgobernador de Neuquén: el video que lo comprometió en la causa  

Tras una denuncia y una auditoría interna, el Gobierno de Neuquén resolvió despedir a Nicolás Evaristo Salvatori, hijo del exgobernador Pedro Salvatori, quien se desempeñaba como empleado de planta permanente en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia.

La medida se tomó luego de que la Fiscalía de Estado presentara una denuncia penal por presunto fraude a la administración pública. Según la acusación, Salvatori habría percibido salarios sin prestar servicios efectivos durante un período prolongado, que iría desde julio de 2020 hasta junio de 2024.

Echaron al hijo del exgobernador: Salvatori fichaba y se retiraba sin cumplir funciones

De acuerdo con el expediente, el agente registraba su ingreso laboral mediante el sistema de fichaje, pero luego se retiraba del edificio sin cumplir jornada ni tareas asignadas. Esta conducta fue corroborada a través de los dispositivos de control de personal y cámaras de seguridad.

ECHAN AL HIJO DE EXGOBERNADOR POR FICHAR SIN TRABAJAR EN NEUQUÉN



Durante la investigación se incorporaron cinco registros fílmicos, correspondientes a los días 26, 27 y 28 de mayo y 2 y 4 de junio de 2025, en los que se observa a Salvatori ingresar a primera hora y retirarse casi de inmediato. Además, un informe oficial señaló que no existen registros válidos de asistencia ni constancia de tareas realizadas entre el 10 de junio de 2020 y el 11 de septiembre de 2025.

En el decreto de cesantía se sostiene que “durante el período investigado el agente no ha prestado servicios, es decir, no ha trabajado, más allá de haber fichado o haberse registrado en algunas oportunidades”.

Perjuicio fiscal y faltas administrativas

El documento oficial remarca que la ausencia injustificada de trabajadores públicos constituye un perjuicio fiscal significativo, ya que impacta de manera directa en las finanzas del Estado. En ese sentido, se subraya que el accionar negligente contraviene las normas que regulan los deberes de los agentes públicos.

Según adelantó Diario Río Negro, durante la auditoría también se detectaron múltiples faltas administrativas, entre ellas: ausencia total de registro de tareas, falta de usuario en el sistema digital obligatorio GDE, incumplimiento de capacitaciones, inexistencia de licencias justificadas y carencia de declaraciones juradas exigidas por ley.

La denuncia penal fue presentada por el fiscal de Estado, Raúl Miguel Gaitán, quien consideró que la maniobra habría generado un daño económico al erario público provincial durante casi cuatro años.

El apellido Salvatori es ampliamente conocido en la provincia por la trayectoria pública de Pedro Salvatori, quien fue gobernador de Neuquén entre 1987 y 1991 y ocupó diversos cargos relevantes en el área energética y productiva durante distintas gestiones provinciales.