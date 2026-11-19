Netflix anunció una de sus nuevas apuestas cinematográficas con Penélope Cruz como protagonista. Se trata de Patricia, una película que abordará una historia de violencia de género, maternidad y lucha por la justicia, bajo la dirección del argentino-español Juan Diego Botto.

El proyecto reúne nuevamente a la actriz española y al director después de su trabajo conjunto en En los márgenes, estrenada en 2022.

Según informó Netflix en un comunicado oficial, la producción comenzará su rodaje en España y contará con un elenco de reconocidos actores. La película llegará primero a las salas de cine españolas y posteriormente se incorporará al catálogo de la plataforma.

De qué trata Patricia, la nueva película de Penélope Cruz en Netflix

La historia sigue a Patricia, una mujer que logra escapar de una relación marcada por doce años de maltrato, pero que, lejos de encontrar tranquilidad, debe enfrentar una nueva batalla.

Después de abandonar esa relación, la protagonista se ve involucrada en un complejo proceso judicial en el que teme por el bienestar de sus hijos.

La película pondrá el foco en las dificultades que pueden atravesar las víctimas de violencia de género incluso después de terminar una relación abusiva.

El relato buscará mostrar las consecuencias emocionales y familiares de estos conflictos, así como los obstáculos que pueden aparecer durante los procesos judiciales.

Penélope Cruz y Juan Diego Botto vuelven a trabajar juntos

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el reencuentro profesional entre Penélope Cruz y Juan Diego Botto.

El director, nacido en Argentina y radicado en España desde su infancia, vuelve a trabajar con la actriz después de En los márgenes, su debut como director de largometrajes.

Para desarrollar Patricia, Botto dedicó más de dos años a investigar y escribir el guion, un proceso que incluyó entrevistas con mujeres que compartieron sus experiencias personales.

Por su parte, Penélope Cruz no solamente protagonizará la película, sino que también participará como productora a través de Moonlyon, la compañía audiovisual que creó en 2022.

La actriz destacó la importancia de contar una historia que representa a muchas mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

Quiénes integran el elenco de Patricia

Además de Penélope Cruz, la producción contará con la participación de reconocidos intérpretes del cine y la televisión española.

Entre los nombres confirmados aparecen:

Goya Toledo , conocida por sus trabajos en Amores perros y Marsella.

, conocida por sus trabajos en Amores perros y Marsella. Rafa Castejón , quien participó en El buen patrón.

, quien participó en El buen patrón. Pilar Gómez , actriz de Tarde para la ira.

, actriz de Tarde para la ira. Dylan Radley , integrante del elenco de El nido.

, integrante del elenco de El nido. Ramón Barea, reconocido por películas como Todos lo saben.

La combinación de un elenco experimentado y una historia centrada en problemáticas sociales convierte a Patricia en una de las nuevas producciones españolas para seguir de cerca.

Cuándo se estrena Patricia en Netflix

Por el momento, Netflix no confirmó una fecha oficial de estreno para Patricia.

La plataforma anunció el inicio de la producción en noviembre de 2026 y adelantó que la película tendrá primero un recorrido por los cines españoles.

Una vez finalizada esa etapa, se incorporará al catálogo de Netflix, donde podrá llegar a espectadores de distintos países.

Con Penélope Cruz como protagonista y Juan Diego Botto detrás de cámaras, Patricia se perfila como un drama que combinará una historia íntima con una mirada sobre la violencia de género y el funcionamiento de la Justicia.