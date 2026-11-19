Se realizarán obras para regularizar la red de gas del edificio más antiguo del hospital zonal de Bariloche. Archivo

A pedido de Camuzzi, la empresa que presta el servicio de gas natural en Bariloche, la Provincia debió tomar medidas para regularizar todo el sistema de gas del viejo edificio Tridente que impactará también en la nueva construcción que aún no tiene todas las plantas habilitadas.

Las tareas se centrarán en la vieja estructura a la que se accede por la calle Moreno, actualmente en funcionamiento con diversas áreas y las realizará la empresa local Alusa S.A, con una inversión de 437.640.725 pesos (278.000 dólares).

El Ministerio de Obras y Servicios Públicas realizó a comienzos de noviembre la contratación directa para la ejecución de la obra, con un plazo de ejecución de 90 días, por lo que abarcará los primeros meses del 2027, lo que obligó a proyectar presupuesto en los ejercicios 2026 y 2027 para cubrir los costos.

El ministro Alejandro Echarren confirmó a Diario RÍO NEGRO que se hará una “regularización de todo el sistema de gas del edificio a pedido de Camuzzi”. Aclaró que se deben realizar “modificaciones” en la red que no solo abastece a esa edificación de la década del ’30 sino que está conectada con el nuevo edificio donde actualmente funciona la guardia central y pediátrica; y donde próximamente se habilitarán dos pisos más con el equipamiento que se incorporará a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Echarren dijo que se debe trabajar para “dejar todo el edificio bien habilitado, como realmente corresponde, como tendría que haber estado”.

Para hacer los trabajos, la Provincia realizó una contratación directa y solicitó presupuestos a dos constructoras regionales como Oriente Construcciones S.A y Alusa. La segunda se quedó con el contrato, por ser la propuesta más económica, con un 3,09% más que el presupuesto oficial.

Alusa recibirá el anticipo financiero para comenzar las tareas y deberá proveer los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para concretar la obra cuyo proyecto ejecutivo fue diseñado por el equipo técnico del Ministerio de Obras Públicas.

Semanas atrás, el Gobierno anunció junto a Camuzzi nuevas redes de gas, con un gasoducto de 3.000 metros para ampliar la capacidad de distribución del gas natural en la ciudad y especialmente abastecer el hospital zonal Ramón Carrillo.