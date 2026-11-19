El gobernador Alberto Weretilneck estuvo presente en Argentina Alimenta, la primera edición de la feria internacional de alimentos y bebidas que se realiza en La Rural, Buenos Aires. Río Negro forma parte del encuentro con una delegación de 19 empresas que buscan ampliar sus mercados y generar nuevas oportunidades comerciales en el exterior.

Junto a Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo económico y Productivo, Sergio Iglesias, presidente de la Agencia de Desarrollo Económico, y Carolina Melchiori, subsecretaria de Comercio Exterior, el gobernador participó de la apertura, recorrió el espacio destinado a la producción provincial y destacó la importancia de mostrar la diversidad de productos rionegrinos ante compradores internacionales. «Estamos mostrando lo que Río Negro puede producir, para que desde el mundo vean toda nuestra oferta».

Los productos expuestos en el stand de la provincia de Río Negro.

La feria reúne a más de 300 empresas y cuenta con una ronda internacional de negocios que convoca a más de 40 compradores de 23 países y cuatro continentes. El encuentro, que comenzó el martes 17 y finalizará este jueves 19 de noviembre, busca generar vínculos directos entre productores, elaboradores e importadores de distintos mercados.

La delegación provincial está integrada por empresas de diferentes sectores, con productos que van desde frutas frescas, jugos y frutos secos hasta vinos, gin, infusiones, pescados, mariscos, dulces y alimentos elaborados.

En diálogo con RIO NEGRO, Melchiori explicó que el objetivo es ampliar la oferta exportadora más allá de las tradicionales frutas frescas, especialmente las peras y manzanas. La intención es «impulsar productos con mayor valor agregado» y algún grado de industrialización, señaló. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de transformar frutas regionales en alimentos elaborados, como los chips de manzana.

La funcionaria también destacó el potencial de producciones de menor escala, pero con calidad reconocida internacionalmente. En ese segmento mencionó vinos, chocolates, frutos secos, aceite de oliva y miel, que podrían encontrar oportunidades en mercados especializados de productos gourmet.