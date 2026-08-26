Marcelo Corazza fue absuelto en el juicio por corrupción de menores: qué resolvió la Justicia

Absolvieron a Marcelo Corazza en la causa que lo investigaba por corrupción de menores.

Marcelo Corazza fue absuelto este miércoles en la causa en la que era investigado por integrar una red de corrupción de menores y asociación ilícita. La decisión fue tomada por el juez del Tribunal Oral Federal N° 3, quien consideró que los delitos que se le imputaban habían prescripto.

Con esta resolución, al primer ganador de Gran Hermano también se le levantaron las medidas cautelares que pesaban sobre él. Entre ellas, la vigilancia mediante dispositivo electrónico, la prohibición de salir del país y el embargo sobre sus bienes.

La decisión se produjo luego de que el fiscal del caso también solicitara su absolución por la prescripción de los delitos. Por ese motivo, durante las últimas semanas se especulaba con un posible fallo favorable para el productor televisivo.

Las condenas en la causa

En el mismo veredicto, el Tribunal Oral Federal N° 3 condenó a Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo a 22 años de prisión como autor de los delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores de 18 años.

En tanto, Raúl Ignacio Mermet recibió una pena de 10 años de prisión como partícipe necesario del delito de trata de personas.

También fueron absueltos Leandro Agustín Aguiar y Andrés Fernando Charpenet, quienes estaban acusados de trata de personas y asociación ilícita.

Qué había dicho Marcelo Corazza durante el proceso

En agosto del año pasado, mientras avanzaba la causa, Corazza fue consultado por la periodista Mercedes Ninci sobre el proceso judicial.

“Me voy a defender donde me tengo que defender. La causa es un horror. No tengo nada que ver, soy inocente desde el primer día y tengo cómo demostrarlo”, había asegurado el productor.

Luego de responder, Corazza se mostró molesto por la cercanía de la periodista durante la entrevista.

“No me acerqués tanto el teléfono, Mercedes”, le pidió.