Este miércoles 27 de agosto 2025, arranca el juicio contra Marcelo Corazza, el exparticipante y productor de Gran Hermano. Conocé acá todos los detalles de la causa y qué dijo el acusado antes del inicio del proceso legal.

Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza, acusado de trata y corrupción de menores

Este miércoles 27 de agosto 2025 comenzó el juicio contra Marcelo Corazza. El exganador de Gran Hermano está acusado de asociación ilícita, trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual y corrupción de menores.

La audiencia, que se está realizando en el Tribunal Oral Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó a las 9:30 y esta a cargo del tribunal compuesto por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Según Noticias Argentinas, el juicio empezó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales de instrucción Carlos Rívolo y Alejandra Mangano en la sala B de los tribunales de Retiro.

La Fiscalía intentará demostrar que Corazza era parte de una banda que reclutaba varones, en su mayoría menores de edad, para “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución». Según la denuncia, este supuesto grupo habría actuado desde 1999 hasta marzo de 2023.

Cabe recordar que en 2023, Corazza estuvo detenido cuatro meses en la cárcel de Ezeiza. En ese momento, fue acusado de encontrarse en 2001 con un menor de 14 años y corromperlo sexualmente.

El ex Gran Hermano será juzgado junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores. Hace unos días, la defensa de Corazza realizó un pedido para suspender la fecha de inicio, que fue desestimado por la Cámara Federal.

Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza: ¿Qué dijo el acusado?

En la previa del juicio contra Marcelo Corazza, el exganador de Gran Hermano habló en los micrófonos de Intrusos y contó sus sensaciones: «Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia«, aseguró.

Luego, resaltó cuál fue su postura hasta este momento: «Yo no me defendí nunca hasta ahora«. Para cerrar la nota, Corazza subrayó cuál es su único deseo: «Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente«.

En su ingreso a los Tribunales de Comodoro Py, Corazza volvió a afirmar su postura ante los medios: «Soy inocente«, aseguró.