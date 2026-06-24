Abuso sexual infantil en Neuquén: admitió los hechos y lo condenaron a cuatro años de prisión efectiva

La condena de cuatro años para un imputado de abuso sexual gravemente ultrajante en Neuquén fue dictada tras una decisión unánime de tres jueces.

Un tribunal colegiado de la provincia de Neuquén condenó de manera unánime a un joven a cumplir la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, tras hallarlo penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante perpetrado en perjuicio de un niño de su entorno familiar. Las agresiones comenzaron cuando la víctima tenía 10 años y se reiteraron de forma sistemática en el tiempo.

El tribunal de juicio, conformado por los magistrados Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Cristian Piana, avaló el requerimiento unificado de la fiscalía, la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y la propia defensa técnica, que coincidieron en fijar dicho monto punitivo al culminar las deliberaciones del legajo judicial.

Abuso de confianza y develación

De acuerdo con las constancias del proceso judicial, el imputado tenía 18 años cuando comenzaron los ataques, aprovechando de forma sistemática «las instancias en las que, luego de reuniones familiares, la víctima se quedaba a dormir». El calvario se repitió durante varios años en el ámbito doméstico privado hasta que, al alcanzar los 15 años de edad, el adolescente pudo develar las agresiones ante sus allegados.

Para mensurar el monto de la pena, los jueces valoraron como principales agravantes la marcada diferencia de edad entre el agresor y el menor, así como el aprovechamiento de los lazos de confianza.

Atenuantes y registro oficial

En contrapartida, como elementos atenuantes se computaron la falta de antecedentes penales computables del acusado, el reconocimiento explícito de los hechos denunciados y el inicio de un espacio terapéutico especializado. Los jueces sopesaron también su juventud, el buen comportamiento demostrado, su inserción laboral activa y el sostenimiento de vínculos familiares sólidos que facilitarían una futura resocialización.

Finalmente, los integrantes del tribunal ordenaron la inmediata inscripción del condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS) de la jurisdicción.