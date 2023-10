Milei solicitó anular la denuncia penal de Alberto Fernández: "Manotazo de ahogado".

Luego de la denuncia penal presentada por el presidente Alberto Fernández, Javier Milei pidió este jueves a la Justicia que se archive la acusación en su contra por el delito de «intimidación pública». El candidato de La Libertad Avanza fue señalado de «provocar» la corrida cambiaria de la última semana.

Ante la jueza federal María Servini, el abogado del libertario, Francisco Oneto, pidió la excepción de falta de acción al sostener que no existió delito.

En una entrevista periodística y al ser consultado sobre el vencimiento de los plazos fijos en pesos y el método de ahorro, Milei dijo: «Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono«.

Según la denuncia, la suba del dólar fue de 870 pesos por unidad a 1.010 pesos, pero el abogado sostuvo que con ello logró que el Presidente salga «de su letargo», a la vez que indicó: «Gracias a esta denuncia sabemos que aún sigue ahí».

«Hoy, aparentemente la responsabilidad de la crisis cambiaria, no obedece al déficit fiscal y a la descontrolada emisión monetaria que, como manotazo de ahogado entre las tempestades marinas, intenta para que su color político tenga una posibilidad electoral, sino a los dichos de un simple candidato a Presidente», sostuvo el defensor de Milei.

Ahora, tras la denuncia del Presidente, es el fiscal Franco Picardi el que debe dictaminar si impulsa o no una investigación.

Javier Milei se volvió a defender por la corrida: «Los argentinos parece que siempre estamos buscando una explosión épica»

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, negó este jueves haber desalentado el uso de los depósitos en pesos al tiempo que aseguró «la bomba ya recontra explotó» respecto a la situación económica del país. Después de llamar «excremento» al peso y de las acusaciones que derivaron de la corrida, subrayó: «En rigor, la bomba explotó, pero es una explosión lenta y los argentinos parece que siempre estamos buscando una explosión épica».

En la misma línea, explicó: «Si te digo que Argentina que hace 12 años no crece, que tiene un PBI per cápita que cayó un 12%, que tiene 40% de pobres y en aumento y 10% de indigente, pero que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y le cobra impuestos al campo por 70%, es decir que se lleva al alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones a los que no les alcanza para comer; tenes dos tercios de los chicos en situación de pobreza…iba a explotar, ya recontra explotó, pero pareciera que estamos esperando una explosión épica».

“Fue una reflexión sobre la moneda, que no vale nada; no dije que saquen los depósitos”, se defendió el libertario luego de que expresara que el peso argentino era «excremento» y de que desalentara el uso de los plazos fijo.

Además, cargó contra Juntos por el Cambio tras las críticas: «Son una gran hipocresía».