Violencia de género: una joven de 19 años fue apuñalada por su ex en Centenario frente a su bebé

Un grave hecho de violencia de género ocurrió este miércoles en Centenario. Una joven paseaba con su bebé en su carrito cuando apareció su ex, la increpó y luego la apuñaló en plena vía pública. La víctima fue hospitalizada, mientras que el agresor fue demorado.

Según informó el comisario Marcos Mazzone a Diario RÍO NEGRO, El hecho ocurrió después del mediodía entre las calles María Eugenia Figueroa y Juana Azurduy, en el barrio Procrear.

Allí, una madre de 19 años iba junto a su hijo de dos años cuando apareció de golpe su ex pareja en motocicleta.

El joven de 24 años la increpó y luego de una discusión sacó un cuchillo tipo cerrucho y le produjo dos cortes en la zona dela abdomen.

Cómo está la mujer agredida por su ex en plena vía pública en Centenario

El ataque ocurrió no solo frente a la criatura, sino también ante varias personas que circulaban por la zona y que llamaron inmediatamente a la Policía.

La mujer fue derivada al hospital de Centenario y, según precisó Mazzone, se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, el agresor fue demorado y trasladado a la Comisaría 52.

Se aguarda que personal del Gabinete Forense le realice más exámanes a la víctima para determinar la gravedad de las lesiones. Las autoridades estiman que el joven demorado será acusado por tentativa de femicidio.

En Neuquén hubo siete femicidios en lo que va de 2025

En lo que va de 2025 hubo seis femicidios y un transfemicidio en Neuquén. En el país, la violencia machista ya mató a 208 mujeres.

Los registros de la Oficina de Violencia (OV) muestran un alto volumen de denuncias. En 2023, Neuquén acumuló 12.090 casos, con un promedio de 1.008 por mes. En 2024, el número bajó ligeramente a 11.248. Sin embargo, en 2025, hasta septiembre, ya se registraron 8.681 denuncias, con una proyección de un leve aumento anual.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.