Bariloche: se entregó un joven sospechado de haber apuñalado a su expareja, que sufrió lesiones graves

La víctima fue operada de urgencia este viernes por la noche en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, y ahora se encuentra en la terapia intensiva, con pronóstico reservado. (foto archivo)

En medio de los festejos de los hinchadas de Boca, que se concentraron este viernes por la noche en el predio de la Plaza de la Escuela Municipal de Arte La Llave, de Bariloche, un joven atacó con un arma blanca a su expareja, que sufrió lesiones graves.

Tras agredirla, el atacante escapó en medio del tumulto. Sin embargo, fue identificado por personas que observaron supuestamente el hecho.

La joven herida fue trasladada hasta el hospital Ramón Carrillo, donde entró en la guardia. El personal médico advirtió la gravedad de las lesiones y dispuso que sea sometida a una cirugía de urgencia.

El director del hospital, Víctor Parodi, informó este sábado por la tarde que la paciente presentaba heridas de arma blanca en el abdomen. Explicó que ingresó a quirófano y resueltas las lesiones permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Parodi dijo que su pronostico reservado por el momento.

Desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron que el fiscal de turno Marcos Sosa Lukman comenzó con las primera averiguaciones del caso tras tomar conocimiento del hecho.

El ataque a la joven sucedió en las cercanías de la comisaría 28 de la zona del Alto de la ciudad. En ese sector se encuentra la plaza de la Escuela Municipal de Arte La Llave, donde decenas de simpatizantes de Boca celebraban su día.

Por motivos que se investigan, el sospechoso arremetió contra la mujer, que había sido su pareja, revelaron fuentes judiciales de acuerdo a la información preliminar.

Personal de la Briaga de Investigaciones Judiciales revisó cámaras de seguridad ubicadas en el lugar donde ocurrió el hecho y recolectó testimonios, que ayudaron a identificar al sospechoso.

La búsqueda del sospechoso

Con la información que los investigadores recolectaron pudieron establecer un posible domicilio del supuesto autor del ataque.

Por eso, el juez de turno autorizó el allanamiento del domicilio señalado, pero la Policía no ubicó al sospechoso.

La orden de detención ya estaba firmada y la familia del presunto autor se comunicó con la fiscalía para indicarle que el joven estaba dispuesto a entregarse y ponerse a disposición de la justicia.

Las fuentes dijeron que el presunto agresor se entregó este sábado por la tarde en la sede del Ministerio Público Fiscal de esta ciudad, situado en Anasagasti y Otto Goedecke.

Sosa Lukman dispuso que el cuerpo médico forense evalué el estado de salud de la víctima y las lesiones que sufrió.

Desde la fiscalía comunicaron que posiblemente el lunes se hará la audiencia de control de detención del imputado y la formulación de cargos correspondientes. La calificación legal provisoria que el fiscal determine al momento de la imputación, ya sea por intento de femicidio o lesiones graves en contexto de violencia de género, dependerá de las evidencias recolectadas por estas horas.