Detuvieron a uno de los fugados de una comisaría de Cipolletti y continúa la búsqueda del otro

La Policía recapturó a Marcos Figueroa en Cipolletti, tras fugarse de la comisaría Cuarta el pasado domingo.

Uno de los prófugos que se habían escapado de la comisaría Cuarta de Cipolletti fue recapturado en las últimas horas. Se trata de Marcos Edgardo Figueroa, de 35 años, quien fue detenido tras un operativo de inteligencia policial en una vivienda ubicada sobre calle José Hernández.

El caso había generado gran preocupación en la comunidad, ya que la fuga de dos internos en pleno centro de la ciudad puso en evidencia falencias en el sistema de seguridad. El otro evadido, José Miguel Ríos Zapata, aún permanece prófugo.

El operativo

Según informó el comisario Luis Balboa, personal policial de la Unidad 24 llevaba adelante tareas de vigilancia en la zona cuando observaron a un hombre con características similares a las de Figueroa saliendo de una vivienda.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso ingresó corriendo al interior de la casa. Sin embargo, los efectivos actuaron bajo la figura de flagrancia, lo siguieron sin perderlo de vista y lograron reducirlo dentro de la propiedad.

El contexto de la fuga

Figueroa había sido detenido por tentativa de robo en flagrancia, mientras que su compañero de fuga enfrenta cargos por tentativa de robo en poblado y en banda. Ambos habían escapado el domingo pasado de la dependencia policial ubicada en el corazón de Cipolletti.

La Policía inició un legajo por el delito de captura y dio intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Lo que viene

Desde la fuerza de seguridad provincial señalaron que continúan las tareas de búsqueda para dar con el otro detenido, quien aún se encuentra prófugo. Además, se analiza cómo se produjo la evasión, ya que no es la primera vez que se registran episodios de este tipo en la región.

Ríos Zapata cuenta con causas abiertas por tentativa de robo en poblado y en banda. Según la descripción oficial, es de contextura delgada, mide 1,80 metros, tiene tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos oscuros. Al momento de la fuga vestía un buzo negro, pantalón corto blanco y zapatillas negras.

La detención de Figueroa representa un avance en el operativo de recaptura, aunque persisten interrogantes en torno a la seguridad de la comisaría y la prevención de futuras fugas.