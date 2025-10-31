Nación ofrece $10 millones por Luciana Muñoz: desapareció en Neuquén y presumen que fue «víctima de trata de persona»

El Gobierno nacional por medio del Boletín Oficial lanzó una recompensa de $10 millones para solicitar información por Luciana Muñoz, la joven que desapareció hace más de un año en Neuquén capital. En los fundamentos de la resolución del ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, destacan que «se presume que podría haber sido víctima del delito de trata de persona».

Desapareció el 13 de julio de 2024, entre las 11 y las 12, en cercanías de la manzana 2 del barrio Gran Neuquén norte. Ese día la joven que actualmente tendría 22 años vestía una campera de abrigo de color azul, chomba color negro, pantalón de jean azul tipo nevado, zapatillas urbanas negras.

En la Resolución 1224/2025 afirman que «se presume que podría haber sido víctima del delito de trata de persona» debido a que pasó más de un año y nunca lograron hallarla.

Luciana Muñoz: el único imputado irá a juicio en Neuquén

El juez de Garantías Luis Giorgetti resolvió que Maximiliano Avilez deberá enfrentar un juicio por falso testimonio en el contexto de la investigación por la desaparición de Luciana Muñoz.

La abogada Sol Pérez de León, quien representa la defensa de Avilez, había solicitado su sobreseimiento, argumentando que el plazo de investigación estaba vencido. En la misma instancia pidió que se declararan nulas las declaraciones en las que se lo acusa de haber mentido, señalando que fue interrogado como sospechoso y no como testigo.

Desde la fiscalía de homicidios y delitos contra las personas, el fiscal Andrés Azar rechazó el pedido de nulidad.

Al analizar la situación, el juez dio su resolución en la audiencia donde estuvo presente Avilez y también la madre de Luciana, Lila Aguerre. El magistrado finalmente coincidió con la fiscalía y sostuvo que no existió vencimiento de plazos procesales.

De esta manera, el proceso continuará únicamente sobre la base del falso testimonio de la primera declaración que Avilez realizó en sede policial. Con este marco, el juez resolvió elevar la causa a juicio para que se defina la responsabilidad penal del imputado.