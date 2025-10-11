Neuquén busca a Azul y a Luciana con una protesta en el centro: qué se sabe de las mujeres desaparecidas

Hace dos semanas que las compañeras de Azul Mía Natasha Semeñenko no tienen rastros de la mujer de estatal de Neuquén. El calvario de la familia y amigos de Luciana Muñóz lleva más de un año: la vieron por última vez el 13 de julio de 2024. Ahora, la comunidad se une para exigir la aparición con vida de Azul y Luciana.

«Un mes más sin Luciana», es la frase que convoca al pueblo de Neuquén este lunes 13 de octubre a las 18:30 en el Monumento a San Martín, sobre avenida Argentina y Roca. Sumaron a la consigna mantener la búsqueda activa de Azul.

Según indicaron desde la organización, en principio es una concentración para reclamar por la aparición de las dos mujeres. Sin embargo, la medida podría endurecerse con una marcha si se decide en ese mismo momento.

Búsqueda de Azul: un informe de telefonía, la pista que siguen en Neuquén

La búsqueda de Azul Mía Natasha Semeñenko, de 49 años, se intensifica en la ciudad de Neuquén a casi dos semanas de su desaparición. Un nuevo informe de telefonía brindó una pista crucial para el operativo de rastrillaje, estableciendo que su celular se activó en una zona específica de la ciudad durante la madrugada del 25 de septiembre. El comisario Dante Catalán brindó detalles a RÍO NEGRO RADIO sobre cómo continúa la investigación.

Azul fue denunciada como desaparecida el 30 de septiembre por una amiga, quien aseguró no tener contacto con ella desde el día 25. La denunciante se acercó al domicilio alquilado por Azul en el barrio Confluencia y, al constatar que no había rastros de ella, formalizó la denuncia. Desde ese momento, se desplegó un amplio operativo con perros, motos y personal especializado, sin que hasta el momento se lograra dar con su paradero.

Neuquén exige la aparición con vida de Azul. (Oscar Livera).

El comisario a cargo detalló que se realizaron consultas en todas las áreas de migraciones para verificar si Azul había salido de la provincia o del país, con resultados negativos. Asimismo, se revisaron los registros de hospitales locales y se constató que la mujer tenía turnos programados para los días 25 de septiembre y 1 de octubre, a los cuales tampoco asistió.

Como parte del operativo, los investigadores entrevistaron a todo su entorno social y se abocaron al «trabajo de evidencia digital». Esto permitió obtener un informe de telefonía que arrojó que el celular de Azul se había activado durante la madrugada del día 25 en el cruce de las calles Tronador y Paimún. «A partir de ahí se montó un rastrillaje con perros, motos y personal en tierra», señaló el comisario.

El punto donde se concentra el mayor esfuerzo del operativo es en la zona del río, un territorio que Catalán describió como «amplio con relieve particular porque hay arboleda y lagunas». Los investigadores confirmaron que no descartan ninguna hipótesis sobre la desaparición y mantienen activos los operativos en los lugares que solía frecuentar Azul, como su casa en el barrio Confluencia.

La mujer mide 1,73 metros, es delgada, de tez blanca y cabello pelirrojo a la altura de los hombros. Al desaparecer, vestía remera y pantalón blanco tipo chupín y se movilizaba en una bicicleta rodado 29 color flúor. Cualquier información se puede aportar de manera anónima y gratuita al 101.

¿Dónde está Luciana Muñóz? Su familia la busca hace más de un año

El domingo 13 de julio se cumplió un año de la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de 21 años que fue vista por última vez en el barrio Gran Neuquén. «No vamos a bajar los brazos, esto se tiene que esclarecer. La Justicia tiene que hablar, ya basta de silencio, ya basta de impunidad. El Gobierno tiene que salir también y respaldarnos a nosotros como familia porque es una ciudadana de Neuquén capital a la que tienen que buscar», dijo esta mañana en conferencia de prensa su mamá, Lila Aguerre.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió recientemente a la desaparición de la joven, tras encontrar similitudes con el triple femicidio de Florencio Varela. y encontró similitudes con la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de Gran Neuquén vista por última vez el 13 de julio de 2024.

La familia de Luciana Muñóz exige respuestas al Gobierno de Neuquén. (Foto: Mati Subat).

“La verdad que desde que conocimos la noticia nos conmociona, como conmocionan también las cosas que han pasado en la provincia”, agregó Figueroa en una actividad realizada en la Jefatura de Policía de Neuquén capital a fines de septiembre.

Y señaló: “Yo recién hablaba con el jefe (de la Policía), yo quiero que sepamos qué pasó con Luciana Muñoz. No puede ser que no sepamos qué es lo que pasó con Luciana Muñoz”, subrayó. Aunque ambos hechos presentan diferencias. Porque Luciana sigue desaparecida, Figueroa marcó un punto en común: la influencia del microtráfico y el crimen organizado.

“Y también tiene que ver este tema, porque está metido el microtráfico en el medio, está metido en lo que sucedió en Buenos Aires y está metido acá. Por eso nosotros tenemos que dar una lucha, porque también con toda la cadena delictiva tiene mucho que ver el microtráfico”, explicó.