«Narcovalijas»: ratificaron las condenas contra los acusados por los casi 400 kilos de cocaína en la Embajada rusa

La droga fue hallada en 2016 dentro de doce valijas diplomáticas pertenecientes a la Embajada de Rusia en Buenos Aires. Foto GNA.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas a Iván Blizniouk, exsubinspector de la Policía Metropolitana, y a Alexander Chikalo, maquinista naval, por el caso conocido como de las “narcovalijas” en la Embajada de la Federación de Rusia.

Ambos fueron considerados coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por la intervención de una organización criminal. Las penas quedaron firmes: 10 años de prisión para Blizniouk y 8 años para Chikalo.

Un fallo con revisión horizontal

El fallo, dictado por los jueces Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y Carlos Mahiques, fue el resultado de una revisión “horizontal”, es decir, un nuevo análisis del mismo tribunal con distinta integración. De esta manera, Casación rechazó los recursos de las defensas y confirmó la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires.

El tribunal oral había dictado las condenas definitivas en noviembre de 2024, elevando las penas impuestas originalmente en 2022, cuando los imputados fueron considerados cómplices primarios. La nueva sentencia los ubicó como coautores de la maniobra criminal.

En 2016, el hallazgo de 389 kilos de cocaína distribuidos en doce valijas diplomáticas dentro de un establecimiento educativo dependiente de la embajada rusa en Recoleta dio origen a una de las causas más resonantes de narcotráfico internacional en Argentina.

Los argumentos de las defensas

Las defensas de Blizniouk y Chikalo habían solicitado la nulidad de las condenas, alegando defectos procesales y falta de valoración de circunstancias personales. Entre los argumentos, destacaron la ausencia de antecedentes penales, la buena conducta durante la detención y los supuestos avances en la reinserción social de los condenados.

También cuestionaron la incorporación de algunas pruebas y la traducción de las escuchas telefónicas, que consideraron inexactas. Sin embargo, la Sala IV desestimó todos los planteos por considerar que se trataban de reclamos ya analizados en instancias anteriores y que no aportaban elementos nuevos.

La postura del Ministerio Público Fiscal

El fiscal general Raúl Pleé, representante del Ministerio Público Fiscal ante Casación, había solicitado que se rechazaran los recursos y que se confirmaran las penas.

Sostuvo que el fallo del tribunal oral y su revisión por Casación habían sido “detallados, razonados y ajustados a derecho”. Además, subrayó la gravedad de los hechos y la utilización de la infraestructura diplomática para fines criminales, un elemento que calificó como “circunstancia agravante de extrema relevancia”.

Pleé remarcó que la participación de un funcionario policial como Blizniouk “agrava de modo sustancial la conducta”, dado su rol de garante de la ley. También justificó la prisión preventiva dictada tras la sentencia de 2024, argumentando que la magnitud del delito y la estructura internacional de la organización generaban riesgo de fuga real y comprobable.

Los fundamentos de Casación

En su resolución, los jueces de Casación afirmaron que los planteos defensivos no presentaban argumentos novedosos ni errores de valoración probatoria. “Las impugnantes insisten en que sus asistidos desconocían la maniobra delictiva, pero tales alegaciones ya fueron tratadas y rechazadas en las etapas previas con fundamentos suficientes”, señaló el fallo.

El tribunal recordó que tanto Blizniouk como Chikalo actuaron como integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico trasnacional de cocaína, y que el análisis de la prueba fue completo y coherente, ajustado a las reglas de la sana crítica racional.

Los magistrados destacaron además que la revisión se realizó conforme a la doctrina del “caso Duarte”, garantizando el derecho de defensa, ya que la causa fue nuevamente analizada por otra integración de la misma cámara antes de confirmarse las condenas.

El operativo que destapó el caso

El caso se inició el 14 de diciembre de 2016, cuando personal diplomático de la embajada rusa en Buenos Aires descubrió doce valijas con droga en un depósito del instituto educativo que depende de la sede diplomática, en la calle Posadas al 1600, barrio de Recoleta.

La Gendarmería Nacional sustituyó los 360 paquetes de cocaína por harina, con el objetivo de realizar una entrega controlada y detectar a los responsables. Tras un año de seguimiento y tareas de inteligencia, las valijas fueron enviadas a Moscú en diciembre de 2017 en un vuelo con estatus diplomático.

En Rusia, las autoridades detuvieron a cuatro personas, mientras que en Argentina fueron arrestados Blizniouk y Chikalo, ambos de origen ruso y nacionalizados argentinos.

La organización internacional

La investigación judicial argentina, encabezada por el juez federal Julián Ercolini y los fiscales Eduardo Taiano (Fiscalía Federal N°3) y Diego Iglesias (PROCUNAR), acreditó que Blizniouk y Chikalo integraban el tramo local del tráfico internacional, en conexión directa con el ciudadano ruso Andrey Kovalchuk, señalado como el líder de la organización.

De acuerdo con la acusación, el grupo estaba integrado además por Ali Abyanov, Vladimir Kalmyok e Isthmir Khudzamov, quienes fueron condenados en 2021 en Rusia. La estructura combinaba funciones logísticas en ambos países y aprovechaba canales diplomáticos para evitar controles aduaneros.

La magnitud del hallazgo y las condenas firmes

El operativo permitió secuestrar 389,240 kilos de cocaína, una de las mayores incautaciones en la historia de la cooperación judicial entre Argentina y Rusia. La investigación conjunta entre Gendarmería Nacional, la Cancillería argentina y autoridades rusas fue clave para desarticular el circuito de tráfico trasnacional.

Con la decisión de Casación, las condenas de 10 y 8 años de prisión quedan firmes. Los magistrados consideraron que las penas eran proporcionales a la gravedad del hecho y al rol de los acusados dentro de la estructura criminal, cerrando así una de las causas más emblemáticas del narcotráfico internacional con participación argentina.