Comenzó el juicio por el robo a una mujer de 82 años en Chichinales: uno de los acusados ya purga otras condenas

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro comenzó este martes el juicio contra dos hombres acusados de participar en un violento asalto a una mujer de 82 años en una chacra de Chichinales. El hecho ocurrió en abril de 2024 y los imputados llegaron a la instancia de debate cumpliendo prisión preventiva. La causa quedó en manos de la fiscalía descentralizada de Regina.

El proceso se desarrolla de forma presencial en los tribunales de Roca y se extenderá hasta el 29 de octubre. La fiscal del caso adelantó que se trata de una banda delictiva con antecedentes en distintas ciudades del Alto Valle.

La acusación: un asalto planificado en una chacra

Durante la apertura del debate, la fiscal relató que el robo ocurrió el 23 de abril de 2024, alrededor de las 19, en una chacra de Chichinales. Según la acusación, los imputados y al menos otros dos hombres se dirigieron al lugar a bordo de un Volkswagen Gol de color verde oscuro, con la intención de sustraer dinero y pertenencias de la vivienda.

Uno de ellos engañó a la víctima, una mujer de 82 años, pidiéndole el número de teléfono de un supuesto empleado que había tenido un accidente. Cuando la dueña de casa ingresó para buscarlo, los hombres aprovecharon para entrar armados y cubrirse el rostro. La intimidaron con amenazas, le exigieron dinero y le robaron un anillo.

Intervención de vecinos y huida violenta

En medio del asalto, llegó al lugar un vecino que intentó auxiliar a la mujer, pero fue amenazado por los delincuentes. Uno de los agresores, armado con un revólver, disparó al aire para intimidarlo y lo obligó a que volviera a subirse al vehículo.

Poco después, arribó otra pareja en un Renault Sandero. Los delincuentes también los redujeron a punta de pistola y escaparon a bordo de ese automóvil, en cuyo interior había un teléfono celular, 20 mil pesos y documentación personal.

El Gol verde en el que habían llegado fue abandonado en la chacra. Posteriormente, se comprobó que ese vehículo tenía pedido de secuestro por robo en Neuquén.

Las pruebas y la teoría fiscal

La fiscalía presentó una extensa lista de pruebas para sostener su acusación. Entre ellas, la declaración de la víctima y los testigos que intentaron auxiliarla, los informes del Gabinete de Criminalística, y los resultados de la requisa del vehículo abandonado.

Una huella dactilar hallada en el auto permitió identificar a uno de los imputados, mientras que un peritaje del Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche confirmó la coincidencia de ADN con los objetos secuestrados.

También se sumaron informes de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) que analizaron la titularidad y los movimientos de los celulares involucrados, así como más de 14 allanamientos realizados durante la investigación.

«La imputación y la autoría van a quedar acreditadas. Los acusados deberán ser declarados responsables por robo doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por actuar en banda y en poblado», sostuvo la fiscal durante su alegato de apertura.

La defensa sostiene la inocencia de los acusados

Las defensas particulares de los imputados negaron su participación en el hecho y afirmaron que demostrarán su inocencia durante el debate. Argumentaron que las pruebas presentadas por la fiscalía no son concluyentes y que no existen elementos suficientes que los vinculen de manera directa con el robo.

El tribunal colegiado que lleva adelante el juicio deberá escuchar durante los próximos días los testimonios de las víctimas, vecinos, policías, peritos y especialistas del Ministerio Público que intervinieron en la investigación.

Antecedentes de uno de los acusados: «El Diablo» Maureira

Uno de los imputados por el robo en Chichinales, Raúl Esteban «El Diablo» Maureira, fue recientemente condenado en Roca a 20 años y 2 meses de prisión efectiva por otro violento asalto ocurrido en mayo de 2024. La sentencia de Roca unificó penas previas, entre ellas una de 14 años dictada en 2017 y otra de 4 años y medio en Cipolletti.

Maureira, considerado uno de los delincuentes más peligrosos de la región, había estado prófugo durante casi un año hasta su captura en enero de 2025, durante la Fiesta de la Pera en Allen.

En ese caso, el Tribunal de Roca consideró probada su participación en un robo doblemente agravado por el uso de armas y por haber actuado en banda y en poblado, con dos víctimas.