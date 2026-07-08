No podrá pisar un barrio de Neuquén tras ser condenado por acopiar y vender droga

En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la Justicia neuquina condenó a Natanael Jaciel Kristovic a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. La sentencia se dictó mediante un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por la fiscal del caso, Eugenia Titanti, luego de que el imputado reconociera haber colaborado en el fraccionamiento y resguardo de drogas destinadas a la comercialización en su vivienda del barrio Valentina Sur.



La fiscalía solicitó que Kristovic sea declarado responsable por el delito de comercio de estupefacientes en calidad de partícipe secundario. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el rol del condenado consistía en brindar apoyo a un tercero en la custodia y dosificación de la sustancia, pero sin tener el control ni el dominio de la actividad ilícita.

Además de la pena en suspenso, la fiscal Titanti requirió una multa de 22,5 unidades fijas y el decomiso de todos los elementos secuestrados. El juez de garantías Juan Kees avaló el acuerdo en su totalidad, dictó la responsabilidad penal e impuso una estricta serie de reglas de conducta.

El allanamiento: cocaína, dinero y municiones

El caso que llevó a la condena de Kristovic se originó el 10 de marzo de 2026, cuando el MPF y la Policía de Neuquén irrumpieron en su domicilio de Valentina Sur. Durante el operativo, los efectivos secuestraron más de 670 gramos de clorhidrato de cocaína (en ladrillos compactos y dosis listas para la venta), 4 balanzas digitales de precisión y recortes de nylon, $370.400 en efectivo y un teléfono celular.

También se secuestaron municiones de diversos calibres y un cargador de arma de fuego.

Durante la audiencia de hoy, el propio imputado admitió que recibía la droga por parte de otra persona con el único fin de fraccionarla a cambio de una retribución económica.

Reglas de conducta y prohibición de ingreso al barrio

Al tratarse de una pena de ejecución condicional, Kristovic evitará la cárcel pero deberá cumplir estrictas pautas de comportamiento durante los próximos tres años, bajo riesgo de que se le revoque el beneficio.

Por eso se le pohibió regresar al barrio Valentina Sur o acercarse a menos de 300 metros del lugar, pero también deberá finalizar sus estudios secundarios.

De igual manera se le fijó realizar 96 horas anuales de tareas comunitarias y acreditar un oficio o actividad laboral lícita, someterse a un tratamiento por consumo problemático de estupefacientes, presentarse de forma trimestral ante la Dirección de Población Judicializada y fijar domicilio y mantener la obligación de no cometer nuevos delitos.